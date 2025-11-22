Benefits of saffron in winter | Saffron milk benefits at night: केसर (Saffron), जिसे दुनिया का सबसे महंगा मसाला (Spice) भी कहा जाता है, सिर्फ अपने बेहतरीन स्वाद और खुशबू के लिए ही नहीं, बल्कि अपने औषधीय गुणों (Medicinal Properties) के लिए भी मशहूर है. खासकर सर्दियों के मौसम में केसर का सेवन करना किसी वरदान से कम नहीं है. यह शरीर को अंदर से गर्म रखता है और कई बीमारियों से बचाता है.

केसर को अक्सर दूध में मिलाकर पिया जाता है, और रात में केसर दूध के फायदे तो अनगिनत हैं. अगर आप जानना चाहते हैं कि केसर आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, और केसर दूध पीने का सही समय क्या है, तो आइए विस्तार से समझते हैं.

रात में केसर दूध पीने के 5 बड़े फायदे (Saffron Milk Benefits)

केसर को रात में गर्म दूध में मिलाकर पीने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि यह आपके शरीर और दिमाग पर शांत प्रभाव डालता है.

1. बेहतर और गहरी नींद (Sleep Better) : केसर में हल्के सिडेटिव (Sedative) गुण होते हैं. रोज़ रात को सोने से पहले केसर वाला दूध पीने से तनाव कम होता है. यह नींद न आने की समस्या (Insomnia) को दूर करता है और आपको गहरी और आरामदायक नींद लेने में मदद करता है. How to use saffron for better sleep? इसका जवाब है रात में दूध के साथ.

2. तनाव और डिप्रेशन से राहत : केसर में क्रोसिन (Crocin) और सैफ्रानल (Safranal) जैसे यौगिक (Compounds) होते हैं.ये मूड को बेहतर बनाने वाले रसायन हैं. यह हल्के डिप्रेशन (Depression) और चिंता (Anxiety) को कम करने में सहायक है.

3. पाचन क्रिया सुधारे (Improves Digestion) : केसर दूध पीने से पेट की अंदरूनी परत (Lining) को आराम मिलता है.यह पाचन एंजाइमों (Digestive Enzymes) को सक्रिय करता है, जिससे खाना अच्छे से पचता है.

4. त्वचा में निखार (Glowing Skin) : रात में केसर दूध पीने से शरीर के विषैले पदार्थ (Toxins) बाहर निकलते हैं. केसर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को भीतर से पोषण देते हैं, जिससे रंगत साफ होती है और चेहरे पर चमक आती है. Kesar doodh benefits for skin अद्भुत हैं.

5. शारीरिक थकान दूर करे (Relieves Fatigue) : सर्दियों में अक्सर सुस्ती और थकान महसूस होती है. केसर दूध एक बेहतरीन एनर्जी बूस्टर है. रात को इसे पीने से दिन भर की थकान दूर होती है और शरीर को ज़रूरी ताकत मिलती है.

Also Read: रोजाना सेब खाने से क्‍या होता है? 1 दिन में कितने सेब खाने चाहिए, सेब में कौन सा विटामिन होता है, सेब खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? | FAQs

सर्दियों में केसर खाने के 5 लाजवाब फायदे

रात में दूध के अलावा, केसर को अपनी डाइट में शामिल करने के ये अन्य 5 बड़े लाभ हैं, जो Benefits of saffron in winter को बढ़ाते हैं:

6. इम्यूनिटी बूस्ट करे (Boosts Immunity) : केसर एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है.ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को मज़बूत बनाते हैं. सर्दियों में इम्यूनिटी के लिए केसर बहुत प्रभावी है, यह आपको मौसमी बीमारियों से लड़ने में मदद करती है.

7. दिल को स्वस्थ रखे (Good for Heart) : केसर रक्तचाप (Blood Pressure) को नियंत्रित करने में मदद करता है. इसमें मौजूद पोषक तत्व हृदय स्वास्थ्य (Heart Health) को बेहतर बनाते हैं. Health benefits of Kesar दिल के लिए भी बहुत हैं.

8. पीरियड के दर्द में राहत (Relieves Period Pain) : महिलाओं के लिए केसर बहुत फायदेमंद है. इसे गर्म पानी या चाय में लेने से पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द और ऐंठन (Cramps) में राहत मिलती है.

9. दिमाग की सेहत सुधारे (Cognitive Function) : केसर याददाश्त और सीखने की क्षमता को बेहतर बनाता है. यह याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है.

10. शरीर को गर्म रखे (Keeps Body Warm) : केसर की तासीर गर्म होती है. यह सर्दियों में शरीर को अंदर से गरमाहट देता है, जिससे ठंड का असर कम होता है.

सर्दियों में केसर खाने के लाजवाब फायदे अनमोल हैं. यह आपके स्वास्थ्य, त्वचा और मानसिक शांति के लिए एक संपूर्ण हर्ब है. रोज़ाना 2 से 3 धागे (Stands) केसर को गर्म दूध में मिलाकर रात को पीना आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा तरीका है. अगर आप जानना चाहते हैं कि केसर खाने के फायदे और नुकसान क्या हैं, तो बता दें कि अधिक मात्रा में लेने पर इसके नुकसान हो सकते हैं, इसलिए सीमित मात्रा में ही सेवन करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)