सेब को सेहत का खजाना कहा जाता है. एक पुरानी कहावत है, "An apple a day keeps the doctor away." यानी रोज़ एक सेब खाओ और डॉक्टर को दूर रखो. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेब खाने का सही समय, तरीका और सावधानियां भी उतनी ही जरूरी हैं? आइए, आज हम आपको बताते हैं कि सेब खाने से क्या-क्या फायदे होते हैं, इसे कब और कैसे खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए और किन लोगों को इससे बचना चाहिए.

सेब खाने के फायदे और सही तरीका: जानिए कब और कैसे खाएं, कब बचें

1. रोजाना सेब खाने से क्‍या होता है? (Benefits of eating apples)

सेब में विटामिन C, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सेहत के लिए कमाल करते हैं. चलिए, इसके फायदे देखते हैं:

दिल को रखे दुरुस्त: सेब में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं. इससे दिल की बीमारियों का खतरा घटता है.

पाचन को बनाए बेहतर: सेब का फाइबर पेट को साफ रखता है और कब्ज़ की समस्या से राहत देता है. ये डाइजेशन को स्मूथ करता है. लिवर के लिए भी

इम्यूनिटी को बूस्ट करे: विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यून सिस्टम को मज़बूत करते हैं, जिससे सर्दी-ज़ुकाम और इन्फेक्शन से बचाव होता है.

स्किन और दांतों के लिए फायदेमंद: सेब में मौजूद न्यूट्रिएंट्स स्किन को ग्लो देते हैं और दांतों को मज़बूत बनाते हैं.

2. सेब खाने का सही समय और तरीका क्‍या है?(The right time and method to eat apples)

सेब का फायदा तभी मिलता है, जब आप इसे सही समय और सही तरीके से खाएं. ये रहा गाइड:



स्नैक के तौर पर: दोपहर में लंच और डिनर के बीच हल्का स्नैक चाहते हैं? एक सेब खाएं. इसे स्लाइस करके या साबुत चबाएं, दोनों तरीके अच्छे हैं.

एक्सरसाइज से पहले: वर्कआउट से 30 मिनट पहले सेब खाने से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर होती है.

कैसे खाएं: सेब को छिलके समेत खाना बेस्ट है, क्योंकि छिलके में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं. बस, इसे अच्छे से धो लें. आप इसे सलाद, स्मूदी या पीनट बटर के साथ भी ट्राई कर सकते हैं.

3. कब नहीं खाना चाहिए सेब? | Seb Kab Nahi Khana Chahiye

सेब हर किसी के लिए हर वक्त सही नहीं होता. इन सिचुएशन्स में सेब खाने से बचें:

रात को देर से: सोने से ठीक पहले सेब खाने से डाइजेशन स्लो हो सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होता है. इससे पेट में भारीपन या गैस की प्रॉब्लम हो सकती है.

भारी खाने के तुरंत बाद: लंच या डिनर के बाद सेब खाने से पेट फूल सकता है. कम से कम 1-2 घंटे का गैप रखें.

एसिडिटी की शिकायत में: अगर आपको गैस, एसिड रिफ्लक्स या पेट में जलन की प्रॉब्लम है, तो खाली पेट सेब खाने से बचें, क्योंकि इसमें नेचुरल एसिड होता है.

4. किन लोगों को नहीं खाना चाहिए सेब? | Kin Logo ko Seb Nahi Khana Chahie

हालांकि सेब ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ लोगों को इसे खाने में सावधानी बरतनी चाहिए:



एलर्जी वालों को: कुछ लोगों को सेब से एलर्जी हो सकती है, जैसे मुंह में खुजली या स्किन पर रैशेज. ऐसे में डॉक्टर से सलाह लें.

डायबिटीज़ पेशेंट्स: सेब में नेचुरल शुगर होती है, इसलिए डायबिटीज के मरीज इसे सीमित मात्रा में खाएं और डॉक्टर की सलाह लें.

पेट के रोग वाले: अगर आपको IBS (इर्रिटेबल बाउल सिंड्रोम) या अल्सर जैसी प्रॉब्लम है, तो सेब का छिलका या कच्चा सेब पेट में जलन बढ़ा सकता है. ऐसे में उबला हुआ सेब ट्राई करें.

दांतों की सेंसिटिविटी: अगर आपके दांत सेंसिटिव हैं, तो सेब चबाने से दिक्कत हो सकती है. इसे स्लाइस करके या स्मूदी में यूज़ करें.

5. 1 दिन में कितनी सेब खानी चाहिए? | 1 Din Me Kitne Seb Kha Sakte Hai

अब सवाल आता है कि एक दिन में कितने सेब खाने चाहिए? तो एक दिन में 1 से 2 सेब खाना एक स्वस्थ और सुरक्षित माना जाता है. अगर आप रोज एक सेब खाते हैं तो यह द‍िल रोग के जोखिम कारकों को कम करने में मदद कर सकता है. बहुत ज्‍यादा सेब खाने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं या ब्‍लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव हो सकता है.

6. सेब गरम है या ठंडा? | Seb Ki Tasir Kaisi Hai

सेब में पोटेशियम, मैंगनीज , फास्फोरस, विटामिन बी6, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंड्स होते हैं. यह सेहत के लिए बहुत अच्‍छे हैं. सवाल यह उठता है क‍ि सेब की तासीर कैसी होती है, तो सेब की तासीर ठंडी होती है. इसलिए, आयुर्वेद के अनुसार सुबह या रात में सेब खाने से बचना चाहिए. उन लोगों को तो सेब से दूरी बनाने की खास जरूरत है जो सर्दी, जुकाम या कफ से जूझ रहे हों.

7. सेब खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? | Seb se Kaun Si Bimari Thik Hoti Hai

सेब आपकी समग्र स्‍वास्‍थ्‍य के लिए अच्‍छा है. ताजे सेब में तकरीबन 1.05-1.09 और 0.05-0.06 मिलीग्राम/ग्राम पोटेशियम और कैल्शियम होता जो हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है. इसके अलावा सेब हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह जैसे रोगों से राहत द‍िलाने में फायदेमंद है. सेब खाने से पाचन बेहतर होता है. मगर ध्‍यान रहे ज्‍यादा मात्रा में सेब खाने से कब्‍ज भी हो सकती है. इसके अलावा वजन घटाने, आंखों के लिए, मानसकि स्‍वास्‍थ्‍य के लएि सेब खाना बहुत अच्‍छा है.

8. सेब में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन होता है? | Seb me Kaun Sa vitamin Sabse jyada hota hai

सेब में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है. यह एक शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है. इसके अलावा सेब में बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन भी पाए जाते हैं. इनमें राइबोफ्लेविन, थायमिन और विटामिन बी-6 शामिल हैं. सेब में विटामिन K भी होता है, जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है और हड्डियां बनाता है. हालांकि सेब में विटामिन ई थोड़ा कम होता है, लेकिन इसके अलावा फाइबर भरपूर होने और फाइटोन्यूट्रिएंट्स के अलाव सेब में कैल्शियम, पोटैशियम और फॉस्फोरस जैसे ज़रूरी खनिज भी भरपूर होते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)