बासी मुंह पानी पीने के फायदे कर देंगे हैरान, पहले जान लें क्या हैं नियम | Basi Muh Pani Pine ke Fayde 

Benefits of Drinking Water Empty Stomach | basi muh pani pine ke fayde: हम अक्सर ऐसे छोटे-छोटे सुझाव सुनते हैं जो पीढ़ियों से चल रहे हैं, लेकिन आज की तेज़ ज़िंदगी में उन्हें नज़रअंदाज़ कर देते हैं. ऐसा ही एक सुझाव है सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए यानी बासी मुंह पानी पीना. सुनने में यह साधारण लग सकता है, लेकिन इसका असर आपके पूरे शरीर पर गहराई से पड़ता है. बिना कुछ खाए और बिना मुंह धोए सुबह सबसे पहले दो गिलास पानी पीने की आदत अगर आप सिर्फ एक महीने तक लगातार अपना लें, तो आपको अपनी सेहत में ऐसे बदलाव महसूस होंगे जो पहले कभी नहीं हुए होंगे. यह आदत न सिर्फ शरीर को तरोताज़ा रखती है, बल्कि कई तरह की दिक्कतों से बचाने में भी मदद करती है.

बासी मुंह पानी पीने के फायदे | Basi Muh Pani Pine ke Fayde

सोते समय हमारा शरीर आराम करता है लेकिन अंदर से वह सफाई का काम करता रहता है. शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने के लिए सुबह पानी पीना एक तरह से मदद का काम करता है. सुबह की लार में ऐसे तत्व होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाते हैं और पेट से जुड़ी समस्याएं धीरे-धीरे खत्म होने लगती हैं.

जब आप रोज़ सुबह दो गिलास पानी पीने लगते हैं तो होते हैं ये बदलाव:

1. पेट साफ रहता है : बासी मुंह पानी पीने से कब्ज, गैस और भारीपन की परेशानी धीरे-धीरे कम होने लगती है. पेट हल्का महसूस होता है और दिनभर ताज़गी बनी रहती है.



2. चेहरे पर निखार आता है : बासी मुंह पानी पीने से शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं, जिससे चेहरा साफ और चमकदार दिखने लगता है. दाने और मुहांसे कम होने लगते हैं.

3. बासी मुंह पानी पीने से वजन घटाने में मदद मिलती है : सुबह पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट जलने की प्रक्रिया तेज हो जाती है. इसके साथ अगर थोड़ी एक्सरसाइज़ भी करें तो असर और भी जल्दी दिखता है.



4. बासी मुंह पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है : पूरे दिन शरीर को पानी की जरूरत होती है. सुबह की शुरुआत दो गिलास पानी से करने से शरीर में नमी बनी रहती है और थकान महसूस नहीं होती.

5. रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है : बासी मुंह पानी पीने से पाचन सही रहेगा तो इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहेगा. नतीजा यह होता है कि आपको बार-बार बीमारियां नहीं घेरतीं.



6. दिल और किडनी की सेहत सुधरती है : बासी मुंह पानी पीने की यह आदत ब्लड प्रेशर को संतुलन में रखती है और किडनी की सफाई में मदद करती है, जिससे शरीर का फिल्टर सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है.

कुछ बातों का रखें ध्यान:

सुबह सबसे पहले गुनगुना या तांबे के बर्तन में रखा पानी पिएं.

शुरुआत एक गिलास से करें और धीरे-धीरे दो गिलास तक बढ़ाएं.

पानी पीने के बाद कम से कम आधे घंटे तक कुछ भी न खाएं.

बहुत ठंडा पानी न लें, खासकर ठंड के मौसम में.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)