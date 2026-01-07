विज्ञापन
विशेष लिंक

रोज सुबह हल्दी पानी पीने से क्या होता है? लिवर रहेगा स्वस्थ और वजन होगा कम

Haldi Pani Peene Ke Fayde: तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं हल्दी पानी को कैसे बनाया जाता है और इसे पीने के क्या फायदे हैं?

Read Time: 3 mins
Share
रोज सुबह हल्दी पानी पीने से क्या होता है? लिवर रहेगा स्वस्थ और वजन होगा कम
Turmeric water benefits when to drink

Haldi Pani Peene Ke Fayde: हल्दी का ज्यादा उपयोग सब्जी बनाने के लिए जाता है, लेकिन क्या कभी आपने इसका पानी पीया है? हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व पाया जाता है, जो शरीर को कई तरह की दिक्कतों से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं हल्दी पानी को कैसे बनाया जाता है और इसे पीने के क्या फायदे हैं?

रात को हल्दी वाला पानी पीने के फायदे

इम्यूनिटी: हल्दी में पाए जाने वाले तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर कई समस्याओं से दूर रख सकते हैं. अगर आप सर्दी, खांसी और संक्रमण से बचाव करना चाहते हैं, तो नियमित रूप से इस पानी का सेवन कर सकते हैं. यह ड्रिंक एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर सकती है.

पाचन: हल्दी वाला पानी पीने से पेट से जुड़ी डिकातें जैसे गैस, अपच और कब्ज से भी राहत पाई जा सकती है.  यह पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करता है, जिससे खाना आसानी से पचता है, जो लोग पेट से दुखी हैं उनके लिए यह पानी फायदेमंद साबित हो सकता है. 

इसे भी पढ़ें: कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है ...

लिवर: हल्दी वाला पानी शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं. आगर आप इसे अपने रूटीन में शामिल करते हैं, तो लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं.

स्किन: हल्दी पानी पीने से खून साफ होता है, जिससे मुंहासे, दाग-धब्बे और त्वचा की अन्य समस्याएं कम हो सकती हैं. और त्वचा में प्राकृतिक चमक आ सकती है. अगर आप स्किन को साफ और चमकदार बनाना चाहते हैं तो हल्दी वाला पनि पी सकते हैं.

वजन: हल्दी पानी वजन कम करने में भी मदद कर सकता है, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

हल्दी वाला पानी कैसे बनाया जाता है?

हल्दी वाला पानी बनाने के लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर को एक गिलास पानी में डालकर रातभर रख दें, फिर अगली सुबह इस पानी को उबालकर हल्का गुनगुना होने पर पिएं.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Haldi Pani Peene Ke Fayde Aur Nuksan, Haldi Pani Peene Ke Fayde In Hindi, Haldi Pani Kaise Banaye, Turmeric Water Benefits For Skin, Turmeric Water Empty Stomach
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com