AUS vs ENG 5th Test: हेड का इतिहास, 21वीं शताब्दी में सिर्फ दूसरे कंगारू ओपनर बने, कुक को मात देना मुश्किल

Australia vs England, 5th Test: ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में इंग्लैंड को दूसरे दिन अच्छा जवाब दिया, तो इसकी वजह ट्रेविस हेड की 91 रन की पारी रही

Travis Head: ट्रेविस हेड
X: social media

सिडनी में खेले जा रहे पांचवें और एशेज के आखिरी टेस्ट के अभी तक के खेल से यह तो कम से कम साफ है कि यह जल्द ही खत्म होने नहीं जा रहा. इंग्लैंड की पहली पारी 384 रनों पर सिमटने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने के समय 2 विकेट पर 166 रन बना लिए थे. और अगर कंगारुओं ने ठोस जवाब दिया, तो इसकी बड़ी वजह 91 रन बनाकर नाबाद खेल रहे लेफ्टी ओपनर ट्रेविस हेड हैं. हेड ने खासी तेज बल्लेबाजी की है और उन्होंने 15 चौके जड़कर 104.60 के स्ट्राइक-रेट से रन बनाए. बल्ले से एक और बेहतरीन पारी निकली, तो हेड ने बड़ा कारनामा कर दिया. 

सिर्फ दूसरे ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बने हेड

हेड की नाबाद 91 रन की की पारी के साथ ही इस लेफ्टी बल्लेबाज ने सीरीज में पांच सौ के आंकड़े को छू  लिया. और एशेज के इतिहास में वह पांच सौ या इससे ज्यादा रनों का आंकड़ा छूने वाले सिर्फ दूसरे ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाज बन गए. हेड से पहले यह कारनामा लेफ्टी डेविड वॉर्नर ने किया था. तब उन्होंने साल 20213-14 में यह उपलब्धि हासिल की थी. 

अभी एक पारी बाकी, लेकिन कोई चैलेंज नहीं हेड को

आखिरी टेस्ट की अभी एक और पारी बाकी है, लेकिन हेड को सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले मं कोई चैलेंज नहीं ही है. हेड अभी तक 9 पारियों में 66.00 के औसत से 528 रन बना चुके हैं. इसमें दो शतक और एक अर्द्धशतक शामिल है. वह नाबाद हैं और इसका मतलब यह है कि उनके पास आंकड़े को छह सौ से पार लेने जाने का भी मौका बराबर बना हुआ है. 

मार्क टेलर हैं बॉस!

एशेज के इतिहास में जब  बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने की बात आती है, तो कंगारू पूर्व कप्तान मार्क टेलर बॉस यानी पहले नंबर पर हैं. टेलर ने 1989 में बतौर ओपनर 839 रन बनाए थे. वहीं, इंग्लैंड के एलिस्टर कुक (766, 2010-11, 127.66) का नंबर दूसरा है. लेकिन अब ट्रेविस हेड ने तीसरी पायदान पर अपना नाम लिखवा लिया है. 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ट्रेविस हेड ने 9 पारियों में 528 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल है।
हेड एशेज में पांच सौ से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई ओपनर हैं।
मार्क टेलर एशेज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई ओपनर हैं, जिन्होंने 839 रन बनाए।
ट्रेविस हेड का इस एशेज सीरीज में औसत 66.00 है।
ट्रेविस हेड नाबाद 91 रन बना रहे हैं और उनकी पारी अभी भी जारी है।
