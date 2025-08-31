विज्ञापन
दुनिया का सबसे महंगा केला कहां मिलता है? कीमत जान लग जाएगा शॉक

Expensive Banana in the World: एक केला जो करोड़ों में बिका. अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या खास है उस केले में? क्या वो सोने का बना है? या उसमें कोई जादुई ताकत थी? चलिए, इस अनोखी कहानी को विस्तार से जानते हैं.

Read Time: 4 mins
Expensive Banana in the World: आमतौर पर एक दर्जन केले की कीमत 50 से 70 रुपये होती है.

Expensive Banana in the World: जब हम केले की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक सस्ता, स्वादिष्ट और सेहतमंद फल आता है. केला एक ऐसा फल है जो भारत में लगभग सभी लोग खाते हैं. सस्ता, स्वादिष्ट और सेहतमंद, यही वजह है कि लोग इसे रोजाना खाते हैं. आमतौर पर एक दर्जन केले की कीमत 50 से 70 रुपये होती है. लेकिन, क्या हो अगर हम कहें कि दुनिया में एक ऐसा केला भी है जिसकी कीमत 52 करोड़ रुपये है? जी हां, आपने सही पढ़ा एक अकेला केला, करोड़ों में बिका! अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या खास है उस केले में? क्या वो सोने का बना है? या उसमें कोई जादुई ताकत है? चलिए, इस अनोखी कहानी को विस्तार से जानते हैं और साथ ही जानें कि आम केले खाने से क्या-क्या फायदे होते हैं.

कहां बिका 52 करोड़ का केला?

यह अनोखा केला न्यूयॉर्क के मशहूर सोथबी ऑक्शन हाउस में नीलाम हुआ. लेकिन, यह कोई आम केला नहीं था, यह एक आर्टवर्क था, जिसे इतालवी कलाकार मौरिजियो कैटेलन ने बनाया था. उन्होंने एक असली केले को दीवार पर डक्ट टेप से चिपका दिया और इसे नाम दिया "Comedian."

यह कला इतनी चर्चा में आई कि दुनियाभर के आर्ट कलेक्टर्स ने इसकी बोली लगानी शुरू कर दी. नीलामी की शुरुआत 8 लाख डॉलर से हुई और सिर्फ 5 मिनट में इसकी कीमत बढ़कर 6.2 मिलियन डॉलर यानी करीब 52 करोड़ रुपये तक पहुंच गई.

किसने खरीदा और क्यों?

इस अनोखी कला को खरीदा TRON क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म के संस्थापक जस्टिन सन ने. उन्होंने इसे एक हास्य और प्रतीकात्मक कला के रूप में देखा. दिलचस्प बात यह है कि यह केला समय के साथ खराब हो जाता है, इसलिए खरीदार को इसे समय-समय पर बदलना भी पड़ता है, ताकि कला बनी रहे.

इतनी कीमत क्यों लगी एक केले की?

आर्टिस्टिक वैल्यू: यह कला आधुनिक समाज की सादगी और हास्य को दर्शाती है.
वायरल प्रभाव: सोशल मीडिया पर यह आर्टवर्क वायरल हो गया, जिससे इसकी मांग और कीमत बढ़ गई.
कलाकार की प्रतिष्ठा: मौरिजियो कैटेलन पहले भी विवादास्पद और चर्चित कला बना चुके हैं.

अब जानिए आम केले खाने के फायदे

जब हम असली केले की बात करें, तो यह सिर्फ सस्ता नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है:

  • ऊर्जा का स्रोत: केले में नैचुरल शुगर होती है जो तुरंत एनर्जी देती है.
  • पाचन में मददगार: इसमें फाइबर होता है जो पेट को साफ रखता है.
  • दिल के लिए अच्छा: पोटैशियम से भरपूर केला ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है.
  • मूड बूस्टर: केले में ट्रिप्टोफैन नामक तत्व होता है जो मूड को बेहतर बनाता है.
  • वजन घटाने में सहायक: कम कैलोरी और ज्यादा फाइबर होने के कारण यह वजन घटाने में मदद करता है.

मजेदार फैक्ट्स

एक बार एक अन्य कलाकार ने इस केले को दीवार से निकालकर खा भी लिया था और वो भी सबके सामने.
इसके बावजूद, इस कला की लोकप्रियता और कीमत में कोई कमी नहीं आई.

दुनिया का सबसे महंगा केला खाने के लिए नहीं, सोचने और देखने के लिए खरीदा गया. यह दिखाता है कि कला की दुनिया में चीजों का मूल्य उनके भाव, प्रतीक और प्रभाव से तय होता है, न कि उनके उपयोग से. अगली बार जब आप केला खाएं, तो जरा सोचिए कहीं वो भी किसी दीवार पर टेप करने लायक तो नहीं?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

