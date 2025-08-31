किस विटामिन की कमी से आतें कमजोर हो जाती हैं और पाचन ठीक से काम नहीं करता? जानें इसके लिए क्या खाएं

Which Vitamin Affects Gut Health: हमारे शरीर की सेहत का असली आधार है हमारा पाचन तंत्र. अगर खाना सही से पचे, तो शरीर को ऊर्जा मिलती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और मन भी खुश रहता है. लेकिन, आजकल बहुत से लोग गैस, कब्ज, पेट फूलना, एसिडिटी जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं. अक्सर हम सोचते हैं कि ये सब सिर्फ गलत खानपान की वजह से होता है, लेकिन असल में विटामिन की कमी (Vitamin Deficiency) भी इसका बड़ा कारण हो सकती है. तो किस विटामिन की कमी से आंतें कमजोर (Weak Intestines) हो जाती हैं और पाचन गड़बड़ाने लगता है? चलिए, आसान भाषा में समझते हैं और साथ ही जानें कि इस कमी को दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए.

विटामिन D की कमी: आंतों की कमजोरी का बड़ा कारण

विटामिन D सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि पाचन तंत्र और आंतों की सेहत के लिए भी बेहद जरूरी होता है. इसकी कमी से आंतों में सूजन, कब्ज, पेट फूलना और इर्रिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

जब शरीर में विटामिन D की मात्रा कम हो जाती है:

आंतें पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित (absorb) नहीं कर पातीं

कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे जरूरी मिनरल्स की कमी हो जाती है.

पाचन एंजाइम्स कमजोर पड़ जाते हैं.

बार-बार पेट की गड़बड़ी और थकान महसूस होती है.

अन्य जरूरी विटामिन्स जो पाचन में मदद करते हैं:

विटामिन B12: आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बनाए रखता है.

विटामिन B3 (नायसिन): दस्त और पेट की जलन से बचाता है

विटामिन C: आयरन के अवशोषण में मदद करता है और आंतों की सफाई करता है.

विटामिन A: आंतों की परत को सुरक्षित रखता है और संक्रमण से बचाता है.

आंतें मजबूत रहें और पाचन ठीक हो इसके लिए क्या खाएं?

विटामिन D के लिए: सुबह की धूप में 15–20 मिनट बैठें, अंडा, मशरूम, फोर्टिफाइड दूध और अनाज, फैटी फिश जैसे सैल्मन और टूना.

विटामिन B12 के लिए: दूध, दही, पनीर, अंडा और मांसाहारी भोजन, फोर्टिफाइड सीरियल्स.

विटामिन C के लिए: आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, ब्रोकली, शिमला मिर्च.

विटामिन A के लिए: गाजर, पालक, मीठा आलू, दूध और अंडा.

फाइबर से भरपूर चीजें: ओट्स, साबुत अनाज, फल और सब्जियां, दालें और बीन्स.

अगर आपका पाचन ठीक से काम नहीं कर रहा है और बार-बार पेट की दिक्कतें हो रही हैं, तो सिर्फ दवाइयों पर निर्भर न रहें. विटामिन D और अन्य जरूरी विटामिन्स की कमी को पहचानें और अपने खानपान में सुधार करें. आंतें मजबूत होंगी, तो पूरा शरीर हेल्दी रहेगा और आप खुद को हल्का, एनर्जेटिक और खुश महसूस करेंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)