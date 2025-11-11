सर्दियों में चाय से ज्यादा हेल्दी हैं ये 3 देसी ड्रिंक्स, रोज पीकर बढ़ाएं इम्यूनिटी और डायजेशन पावर

Best Drinks for Winter Season: सर्दियों की सुबह हो और हाथ में गर्म चाय का कप न हो, ऐसा शायद ही कोई सोच सकता है. भारत में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि एक भावना है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में चाय से भी ज्यादा फायदेमंद कुछ देसी ड्रिंक्स होते हैं जो न सिर्फ शरीर को गर्म रखते हैं, बल्कि इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं? चाय में कैफीन होता है, जो ज्यादा मात्रा में लेने पर शरीर को डिहाइड्रेट कर सकता है और नींद की क्वालिटी को भी प्रभावित करता है. वहीं दूसरी ओर, कुछ ट्रेडिशनल देसी ड्रिंक्स ऐसे हैं जो पूरी तरह नेचुरल होते हैं, शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देते हैं. तो आइए जानते हैं ऐसे 3 देसी ड्रिंक्स के बारे में जो सर्दियों में चाय से कहीं ज्यादा हेल्दी हैं और जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

हेल्दी रहने के लिए सर्दियों में चाय की बजाय क्या पिएं? | What Should You Drink Instead of Tea in Winter)

1. अदरक-तुलसी का काढ़ा

अदरक और तुलसी दोनों ही आयुर्वेद में औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं. इनसे बना काढ़ा सर्दियों में सर्दी-जुकाम, खांसी और गले की खराश से बचाव करता है.

कैसे बनाएं: एक कप पानी में 4–5 तुलसी की पत्तियां, आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, एक चुटकी काली मिर्च और थोड़ा सा गुड़ डालकर उबालें. 5–7 मिनट उबालने के बाद छानकर गरम-गरम पिएं.

फायदे:

इम्यूनिटी बढ़ाता है.

गले को राहत देता है.

शरीर को अंदर से गर्म रखता है.

2. हल्दी वाला दूध (गोल्डन मिल्क)

हल्दी वाला दूध एक ट्रेडिशनल देसी नुस्खा है जो सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के साथ-साथ संक्रमण से भी बचाता है. हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है.

कैसे बनाएं: एक कप गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी, एक चुटकी काली मिर्च और स्वादानुसार शहद मिलाएं.

फायदे:

जोड़ों के दर्द में राहत.

नींद में सुधार.

त्वचा में निखार.

इम्यूनिटी बूस्ट

3. सौंठ-गुड़ का पानी

सौंठ यानी सूखा अदरक और गुड़ का मेल सर्दियों में शरीर को गर्म रखने का बेहतरीन उपाय है. यह ड्रिंक पाचन को सुधारता है और शरीर में गर्मी बनाए रखता है.

कैसे बनाएं: एक गिलास पानी में आधा चम्मच सौंठ पाउडर और एक छोटा टुकड़ा गुड़ डालकर 5 मिनट तक उबालें. गुनगुना होने पर पिएं.

फायदे:

पाचन शक्ति बढ़ाता है.

शरीर की ठंडक दूर करता है.

मासिक धर्म के दर्द में राहत.

चाय भले ही स्वाद में लाजवाब हो, लेकिन सर्दियों में सेहत को प्राथमिकता देना जरूरी है. यहां बताए गए देसी ड्रिंक्स न सिर्फ शरीर को गर्म रखते हैं, बल्कि इम्यूनिटी भी मजबूत करते हैं और बीमारियों से बचाते हैं. ये सभी ड्रिंक्स घर पर आसानी से बन सकते हैं और किसी भी उम्र के लोग इन्हें पी सकते हैं.

