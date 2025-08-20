करी पत्ता खाने के फायदे और नुकसान | Benefits and Side Effects of Curry Leaves

Benefits of curry leaves: भारतीय भोजन में आपको करी पत्ता देखने को जरूर मिलेगा, जो सेहत के लिए काफी अच्छा माना गया है. बता दें, इसका साइंटिफिक नाम मुरिया कोएनिजी (Murraya koenigii) है. इसी के साथ यह प्राकृतिक औषधीय पौधा माना जाता है, जिसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं करी पत्ता का सेवन करना सेहत के लिए क्यों जरूरी है और क्या है इसके फायदे और नुकसान?

करी पत्ते खाने के फायदे और नुकसान | Benefits and Side Effects of Curry Leaves | Curry Patta Khane ke Fayde aur Nuksan

करी पत्ते खाने के फायदे | Benefits of Curry Leaves | Curry Patta Khane ke Fayde

1. बेहतर पाचन : करी पत्ते पाचन में सहायता करने और अपच व पेट फूलने जैसी पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने के लिए जाने जाते हैं.



2. बालों के विकास में मदद : करी पत्ता बालों के लिए अच्छा माना जाता है, साथ ही स्कैल्प में सुधार करने में मदद करता है. जिससे बालों का झड़ना रुक सकता है और बाल मजबूत हो सकते हैं.

3. हृदय स्वास्थ्य : करी पत्ता कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने में मदद कर सकता है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है.



4. ब्लड शुगर कंट्रोल : करी पत्ते का सेवन करने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, जिसके कारण डायबिटीज के मरीजों को काफी लाभ मिलता है.



5. वजन कंट्रोल : अगर आप लंबे समय से अपने वजन को कंट्रोल करने की सोच रहे हैं, तो करी पत्ते का सेवन करने की सलाह दी जाती है.

6. इम्यूनिटी बढ़ाना : करी पत्ता विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, ऐसे में ये इम्यूनिटी को मजबूत करने का कार्य करते हैं.

7. तनाव से मुक्ति : करी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मुक्त कणों से लड़ने और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं, साथ ही इसमें सूजनरोधी (Inflammatory) गुण भी होते हैं.

करी पत्ते के नुकसान | Harmful effects of Curry Leaves | Curry Patta Khane Ke Nuksan

एलर्जी रिएक्शन

पाचन संबंधी समस्याएं

लॉ ब्लड प्रेशर

जठरांत्र संबंधी समस्याएं

गर्भवती महिलाओं को गैस से संबंधित परेशानी से बचने के लिए सेवन नहीं करना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)