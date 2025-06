लिवर की गंदगी को साफ करने के लिए रोज सुबह खाली पेट पी लें ये लाल रंग का ड्रिंक्स

Beetroot Juice For Liver: लिवर हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है, जो टॉक्सिन्स को निकालने, पाचन को बेहतर बनाने और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है. आज के समय में लिवर खराब होने की समस्या काफी देखी जा सकती है. आपको बता दें कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड, ज्यादा शराब का सेवन और प्रदूषण भी लिवर में टॉक्सिन जमा होने का कारण हैं. समय रहते अगर इसपे ध्यान न दिया जाए तो लिवर धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है. अगर आप भी अपने लिवर को जवां हेल्दी रखना चाहते हैं, तो इस लाल रंग के जूस का सेवन कर सकते हैं.

चुकंदर एक जड़ वाली सब्जी है जिसे गुणों का भंडार कहा जाता है. चुकंदर को डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं जैसे, इसकी सब्जी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, सलाद बना सकते है, रायता बना सकते हैं या जूस. रोजाना इसका जूस पीने से शरीर को कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. चुकंदर में फोलेट, पोटैशियम, मैंगनीज, आयरन और विटामिन सी भी पाया जाता है.

क्या चुकंदर का जूस लिवर को साफ करता है- (Does Beetroot Juice Clean Liver)

चुकंदर का जूस लिवर के लिए फायदेमंद होता है और इसे लिवर को साफ करने में मदद करने वाला माना जाता है. चुकंदर में बिटाइन, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर होते हैं, जो लिवर की कार्यक्षमता को सुधारने और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं. इस जूस का रोजाना सेवन कर लिवर के कार्य को बेहतर बनाने और फैटी लिवर की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)