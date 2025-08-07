आई फ्लू को जल्दी ठीक कैसे करें? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया आंख आने पर घर क्या करें, कैसे मिलेगा तुरंत आराम

Eye Flu Remedy: बरसात के मौसम में आई फ्लू हो जाना एक आम समस्या है. इसे आम भाषा में आंख आना कहा जाता है. यह एक वायरल इंफेक्शन है जिसके चलते आंख लाल हो जाती हैं, लगातार पानी आता है, साथ ही जलन और खुजली का एहसास भी बढ़ जाता है. जाहिर है इस कंडीशन में पीड़ित को बेहद परेशानी से जूझना पड़ता है. अगर आप भी इस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट्स से जानते हैं आंख आने पर क्या करना चाहिए, कैसे मिलेगा जल्दी आराम.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

मामले को लेकर फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं, अगर आपको आई फ्लू हो गया है, तो कुछ खास बातों का ध्यान रखने से जल्दी आराम मिल सकता है. जैसे-

डॉ. जैदी बताते हैं कि आई फ्लू एक वायरल इंफेक्शन है. इसका मतलब यह है कि यह वायरस से होता है, न कि बैक्टीरिया से. आमतौर पर यह 7 से 8 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है. इसलिए सबसे पहले घबराना छोड़ दें और धैर्य रखें.

दिन में 4-5 बार अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोएं. इससे आंखों की जलन और लालिमा में काफी आराम मिलेगा. ठंडा पानी आंखों की सूजन भी कम करता है और वायरस के असर को कम करने में मदद करता है.

गुलाब जल आंखों को ठंडक देता है. डॉ. जैदी दिन में 4-5 बार आंखों में 2-2 बूंद शुद्ध गुलाब जल डालने की सलाह देते हैं. इससे आंखों की खुजली और जलन में राहत मिलती है. गुलाब जल एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है और आंखों को आराम देता है.

इन सब से अलग अगर आपने डॉक्टर से इलाज करवाया है और उन्होंने आपको कोई एंटीबायोटिक आई ड्रॉप दी है, तो उसे समय पर आंखों में डालना न भूलें. इससे इंफेक्शन ज्यादा नहीं बढ़ेगा और आराम जल्दी मिलेगा.

आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं, आई फ्लू बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए अपना तौलिया, रुमाल, तकिया जैसी चीजें किसी के साथ शेयर न करें.

आंखों को बार-बार न छुएं और हाथों को धोते रहें.

इन सब से अलग धूप में चश्मा पहनकर निकलें ताकि धूल और धूप से आंखों को बचाया जा सके.

आई फ्लू एक सामान्य वायरल इंफेक्शन है. अगर सही देखभाल और सावधानी बरती जाए, तो ये कुछ ही दिनों में ठीक हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.