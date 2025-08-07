जोड़ों में रहता है दर्द तो इस पोटली से कर लें सिकाई, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सूजन-अकड़न भी होगी दूर

Ayurvedic Remedy For Joint Pain: आज के समय में कम उम्र में भी लोग जोड़ों में दर्द, अकड़न या सूजन की समस्या से परेशान रहने लगे हैं. इसके पीछे शारीरिक गतिविधियों में कमी अहम कारण है. अब, इस तरह की समस्या होने पर लोग बार-बार पेनकिलर दवाइयों का सहारा लेने पर मजबूर हो जाते हैं. अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो बता दें कि समय के साथ ये दवाएं परेशानी को और अधिक बढ़ा सकती हैं. ऐसे में यहां हम आपको जोड़ों के दर्द से निजात पाने का एक नेचुरल तरीका बता रहे हैं. ये तरीका फेमस आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

इसके लिए सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट ने एक खास आयुर्वेदिक पोटली रेमेडी शेयर की है. श्वेता शाह बताती हैं, आप घर पर ही एक पोटली तैयार कर इससे सिकाई कर सकते हैं. ये पोटली कुछ घरेलू मसालों और जड़ी-बूटियों से बनाई जाती है, जो दर्द, सूजन और अकड़न को कम करने में मदद करती है. खास बात ये है कि इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं होता है, जिससे इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है.

पोटली बनाने के लिए आपको 2 बड़े चम्मच अजवाइन

1 बड़ा चम्मच मेथी

1 बड़ा चम्मच सौंफ

1 बड़ा चम्मच लहसुन की कलियां

1 बड़ा चम्मच हल्दी

2 बड़े चम्मच सेंधा नमक और

बेस ऑयल के लिए अरंडी का तेल (कैस्टर ऑयल), निर्गुंडी का तेल या धन्वंतरम थैलम की जरूरत होगी.

सबसे पहले सभी सूखी सामग्री को हल्का सा भून लें जब तक इनसे खुशबू न आने लगे.

अब, इन्हें एक साफ सूती या मलमल के कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लें.

एक पैन में तेल गर्म करें और पोटली को हल्का सा उसमें डुबो लें. अगर बिना तेल इस्तेमाल करना है तो इसे सूखे तवे पर भी गर्म किया जा सकता है.

हथेली पर थोड़ा लगाकर गर्मी चेक करें, पोटली बहुत ज्यादा गर्म न हो.

आखिर में इसे हल्के हाथों से घुटनों, कोहनी, उंगलियों या किसी भी दर्द वाले जोड़ पर गोल-गोल मसाज करते हुए लगाएं.

इस पोटली को दिन में एक बार, खासकर रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें. इससे जोड़ों की सूजन कम होती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और धीरे-धीरे दर्द और अकड़न से राहत मिलती है.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, अगर आप इस उपाय को नियमित रूप से 7–10 दिनों तक अपनाते हैं, तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे. यह न केवल दर्द में राहत देती है, बल्कि लंबे समय तक जोड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करती है.

अजवाइन और मेथी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन को कम करते हैं.

हल्दी और लहसुन दर्द से राहत देते हैं और ब्लड फ्लो को सुधारते हैं.

वहीं, सेंधा नमक मांसपेशियों को रिलैक्स करता है.

इस तरह ये नुस्खा दर्द से राहत देकर फायदा पहुंचाता है.

