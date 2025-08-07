Daily Shower Dos and Don'ts : क्या आप भी नहाने को सिर्फ एक रूटीन मानते हैं. अगर हां, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सही तरीके से नहाना आपकी मेंटल हेल्थ, हेयर केयर और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बना सकता है. पॉपुलर न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन सोनिया नारंग ने अपने इंस्टाग्राम @sonianarangsdietclinics पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि नहाने का सही तरीका आपकी हेल्थ को गजब का फायदा (Bathing Tips for Better Health) दे सकता है. इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, बालों का टूटना कम (How to Prevent Hair Damage during Shower) होता है और कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स (Health Benefits of Bathing in Hindi) से आप बच जाते हैं. इस आर्टिकल में आइए जानते हैं सुबह और रात के नहाने का तरीका अलग क्यों होना चाहिए, क्यों नहाने से पहले पानी पीना जरूरी है, गर्म पानी से नहाना चाहिए या नहीं.

सोनिया नारंग क्या कहती हैं

इंस्टाग्राम वीडियो में सोनिया नारंग कहती हैं कि 'सुबह ठंडे पानी और रात में गर्म पानी से नहाना चाहिए. नहाने से पहले एक गिलास पानी पीना चाहिए, ताकि ब्लड प्रेशर ठीक रहे, सिर पर गर्म पानी न डालें, क्योंकि इससे बाल कमजोर हो जाते हैं. अगर गर्म पानी से नहा रहे हो तो आखिरी के दो मिनट ठंडे पानी से नहाएं, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होता है.'

सुबह ठंडे पानी से नहाने के फायदे | Benefits of taking a cold bath in the morning

सोनिया नारंग कहती हैं कि सुबह-सुबह ठंडे पानी से नहाना आपको झट से नींद से बाहर निकालता है. ये ब्रेन को रिचार्ज करने जैसा है. साइंस कहता है, ठंडे पानी से स्किन के सेंसर्स ब्रेन को एक्टिव करते हैं. नॉरएड्रेनालिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो मूड, अलर्टनेस और फोकस बढ़ाता है. इससे ऑक्सीजन इंटेक और मेंटल क्लैरिटी बेहतर होती है, इसलिए एक्सपर्ट्स सुबह ठंडे पानी से नहाने की सलाह देते हैं.

रात में गर्म पानी से क्यों नहाना चाहिए | Why should we take a bath with hot water at night

रात में हमारा शरीर रिलैक्सेशन चाहता है. गर्म पानी ब्लड वेसल्स को फैलाकर मसल्स रिलैक्स करता है और बेहतर नींद के लिए बॉडी को तैयार करता है. गर्म पानी से पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिव होता है. तनाव कम होता है और बॉडी को स्लीप मोड में डालता है. इससे टेंपरेचर रेगुलेशन होता है. जिससे नींद जल्दी आती है.

नहाने से पहले एक गिलास पानी क्यों पीना चाहिए | Why should you drink a glass of water before taking a bath

सोनिया नारंग के अनुसार, नहाने से पहले एक गिलास पानी पीना ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मददगार हो सकता है. गर्म पानी से नहाने पर ब्लड वेसल्स फैलती हैं, जिससे प्रेशर गिर सकता है. अगर शरीर डिहाइड्रेटेड हो तो चक्कर या बेहोशी आ सकती है. पानी पीने से सर्कुलेशन बैलेंस रहता है और चक्कर नहीं आते. हर किसी को इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए.

सिर पर गर्म पानी क्यों नहीं डालना चाहिए | Why hot water should not be poured on the head

सिर पर गर्म पानी डालने से बालों का झड़ना, रुखापन और डैंड्रफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं. गर्म पानी से स्कैल्प का नेचुरल ऑयल (Sebum) निकल जाता है, बाल ड्राई और फ्रिज़ी हो जाते हैं, हेयर स्ट्रैंड्स कमजोर होकर टूटने लगते हैं और डैंड्रफ जैसी समस्याएं बढ़ती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, सिर के लिए हमेशा गुनगुना या ठंडा पानी ही इस्तेमाल करना चाहिए.

नहाने के आखिरी में ठंडे पानी से नहाए | Why to take a cold water bath at the end of your bath

अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हैं, तो आखिरी 2 मिनट ठंडे पानी से नहाना एक सुपरहैक हो सकता है. इससे ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने की एक्सरसाइज मिलती है, सर्कुलेशन में सुधार होता है, सूजन और थकान कम होती है, इम्यून सिस्टम को भी फायदा हो सकता है. कई एथलिट्स भी इसे फॉलो करते हैं.