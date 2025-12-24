ठंड में दूध नहीं, पीजिए पंजाबी दूधी, शेफ कुणाल कपूर का बताया ताकत और गर्माहट का देसी फॉर्मूला

Punjabi Dudhi Recipe: सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को ज्यादा एनर्जी, गर्माहट और पोषण की जरूरत पड़ने लगती है. ठंड में अक्सर लोग सुस्ती, जोड़ों के दर्द, कमजोरी और बार-बार बीमार पड़ने की शिकायत करते हैं. ऐसे में अगर दिन की शुरुआत या रात का अंत किसी पारंपरिक, पौष्टिक और स्वादिष्ट ड्रिंक से हो जाए, तो सेहत को जबरदस्त फायदा मिल सकता है. पंजाब में सदियों से सर्दियों के दौरान पी जाने वाली पंजाबी दूधी ऐसी ही एक ताकतवर ड्रिंक है, जिसे अब मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने भी लोगों के साथ साझा किया है.

शेफ कुणाल कपूर अपने इंस्टाग्राम पर इस पारंपरिक रेसिपी का वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यह ड्रिंक शरीर को अंदर से गर्म रखती है, ताकत देती है और सर्दियों में खासतौर पर बहुत फायदेमंद होती है. पंजाबी घरों में इसे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को पिलाया जाता है. इसका स्वाद हल्का मीठा, खुशबूदार और बहुत ही क्रीमी होता है, जो सर्द रातों में किसी टॉनिक से कम नहीं लगता.

क्या है पंजाबी दूधी?

पंजाबी दूधी मूल रूप से दूध और ड्राई फ्रूट्स व बीजों से बनी एक पौष्टिक ड्रिंक है. इसमें खसखस, बादाम, काजू और खरबूजे के बीज जैसे तत्व डाले जाते हैं, जो शरीर को एनर्जी, प्रोटीन, हेल्दी फैट और मिनरल्स देते हैं. इसे देसी घी में भूनकर दूध में पकाया जाता है, जिससे इसका असर और भी बढ़ जाता है. यही वजह है कि इसे ताकत का देसी फॉर्मूला भी कहा जाता है.

दूधी पेस्ट कैसे बनाएं?

पंजाबी दूधी की जान उसका खास पेस्ट होता है. इसे बनाने के लिए आपको चाहिए:

खसखस

बादाम

काजू

खरबूजे के बीज

इन सभी चीजों को लगभग 1 घंटे तक पानी में भिगो दें. इसके बाद सबको अलग-अलग छान लें और मिक्सर में पीसकर पेस्ट बना लें. आप चाहें तो पेस्ट बिल्कुल स्मूद बना सकते हैं, लेकिन शेफ कुणाल कपूर के अनुसार हल्का दरदरा पेस्ट ज्यादा स्वादिष्ट और बेहतर लगता है.

अब इस पेस्ट को देसी घी में धीमी आंच पर भूनें. जब पेस्ट हल्का सुनहरा हो जाए और उसमें से खुशबू आने लगे, तो समझ लें कि दूधी पेस्ट तैयार है. इस पेस्ट को आप एयरटाइट डिब्बे में भरकर फ्रिज में करीब एक महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं.

पंजाबी स्टाइल कढ़ा दूध कैसे बनाएं? | How to make Punjabi style kadha doodh (spiced milk)?

अब बारी आती है इस पेस्ट से ताकतवर ड्रिंक बनाने की:

सबसे पहले दूध को अच्छी तरह उबाल लें.

अब इसमें तैयार दूधी पेस्ट डालें.

स्वाद के अनुसार चीनी मिलाएं (चाहें तो गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं).

थोड़ा सा हरी इलायची पाउडर डालें.

2–3 मिनट तक फिर से उबालें और गैस बंद कर दें.

गरम-गरम पंजाबी दूधी अब पीने के लिए तैयार है.

पंजाबी दूधी पीने के फायदे | Benefits of drinking Punjabi Dudhi

शरीर को गर्म रखती है, जिससे ठंड जल्दी नहीं लगती.

कमजोरी और थकान दूर करने में मदद करती है.

बच्चों और बुजुर्गों के लिए खासतौर पर फायदेमंद.

मांसपेशियों को ताकत देती है, इसलिए पहलवानों जैसी ताकत का दावा गलत नहीं.

सर्दियों में इम्यूनिटी मजबूत करने में सहायक.

अगर आप सर्दियों में कोई देसी, स्वादिष्ट और ताकत देने वाली ड्रिंक ढूंढ रहे हैं, तो पंजाबी दूधी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें. यह न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)