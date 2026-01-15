बथुआ साग खाने के हैं 8 जबरदस्त फायदे, जानने के बाद कर लेंगे Diet में शामिल

Bathua sag khane ke fayde : सर्दी में सरसों, मेथी, पालक, चौलाई के साथ बथुआ का साग भी लोग खूब चाव से खाते हैं. आप इस साग को पराठा या रायते के रूप में खा सकते हैं. बाकी साग की तरह इसके भी अपने फायदे हैं. क्योंकि यह (bathua sag nutrients) फाइबर, आयरन, विटामिन A, C, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. तो चलिए जानते हैं बथुआ साग (bathua sag khane ke 8 fayde) खाने के 8 जबरदस्त फायदे हैं.

बथुआ साग खाने के क्या हैं 8 फायदे - What are the 8 benefits of eating bathua greens?

यह साग खाने से गैस और पेट की अन्य समस्याओं से आराम मिलता है. क्योंकि इसमें फाइबर और पानी भरपूर मात्रा में होती है.

इस साग में आयरन की मात्रा भरपूर होती है,ऐसे में जो लोग एनीमिया जैसी बीमारी से जूझ रहें, उनके लिए रामबाण साबित हो सकता है.

यह साग नैचुरल तरीके से बॉडी को डिटॉक्स करता है. यह साग लिवर और किडनी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है.

विटामिन ए, सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर यह साग आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करता है.

यह साग आपके खून को शुद्ध करता है, इससे मुंहासे दूर होते हैं और बालों को मजबूती और चमक मिलती है.

कम कैलोरी और हाई फाइबर के कारण यह आपके शरीर से एक्स्ट्रा फैट को कम करता है, जिससे वजन मेंटेन रहता है.

कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर यह साग हड्डियों को मजबूती देता है. इससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम करता है.

इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

इन बातों का रखें खास ख्याल

लेकिन गर्भवती महिलाओं और एलर्जी वाले व्यक्तियों को इसका सेवन करने से बचना चाहिए. इसके अलावा रात में या खाली पेट खाने से गैस बन सकती है, इसलिए दोपहर में खाना बेहतर है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)