अलसी का पानी पीने से क्या फायदा होता है? इन 4 बीमारियों में है फायदेमंद

Alsi Ke Pani Ke Fayde: अलसी का पानी शरीर को रोगों से दूर रखने का एक असरदार और सस्ता घरेलू नुस्खा हो सकता है. ये बीज दिखने में भले ही सुनहरे रंग के छोटे-छोटे हो, लेकिन इनमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड और प्रोटीन से भरपूर अलसी के बीजों को अगर आप पानी में भिगोकर उसका पानी पीते हैं, तो कई स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं. यहां जानें अलसी के बीजों का पानी पीने के क्या फायदे हैं और इसे किन लोगों को जरूर पीना चाहिए?

अलसी से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

पेट के लिए बेहतर: अलसी का पानी फाइबर से भरपूर होता है, जो पेट को ठीक रखता है. अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं, तो कब्ज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. नियमित रूप से इस पानी का सेवन पेट को साफ रखने का एक असरदार घरेलू उपाय साबित हो सकता है.

वजन करता है कंट्रोल : अलसी का पानी पेट को लंबे समय तक भरा रखकर ज्यादा खाने की इच्छा को कम करता है, जिससे वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है. जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए अपने रूटीन में अलसी का पानी शामिल करना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.

दिल को रखता है हेल्दी: अलसी में ओमेगा-3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो दिल को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है. हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करने के लिए भी अलसी के पानी को अपने डेली रूटीन में शामिल किया जा सकता है.

अलसी का पानी कैसे पीना चाहिए?

एक चम्मच अलसी के बीजों को एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें और अगली सुबह पानी को छानकर पिएं.

अलसी का पानी पीने का सही तरीका?

रोजाना सुबह खाली पेट अलसी के बीजों का पानी पीने से सेहत को कई तरह के फायदे मिल सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)