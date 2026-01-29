लंच और डिनर में बथुआ का रायता खाने से क्या होता है, कैसे ये रेगुलर रायता से है अलग

How To Make Bathua Raita: बथुआ सर्दियों के मौसम में आने वाला एक ऐसा साग है, जिसे स्वाद ही नहीं सेहत को बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है. सबसे अच्छी बात ये कि आप बथुआ से कई तरह की रेसिपीज बना सकते हैं. आपको बता दें कि बथुआ (Bathua Benefits) जिसे चेनोपोडियम एल्बम के रूप में भी जाना जाता है. बथुआ अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों की तुलना में लाइमलाइट या लोकप्रियता का हिस्सा नहीं है, लेकिन समान रूप से पौष्टिक और स्वादिष्ट है. इसमें मौजूद विटामिन की बात करें तो आयरन, फॉस्फोरस और विटामिन ए और डी काफी मात्रा में पाए जाते हैं. अगर आप भी बथुआ से कुछ झटपट बनाना चाहते हैं, तो एक बार बथुआ रायता को जरूर करें ट्राई.

कैसे बनाएं बथुआ रायता- (How To Make Bathua Raita)

सामग्री-

दही

सफेद नमक

बथुआ

स्वादानुसार काला नमक

जीरा

एक चुटकी हींग

तेल

लहसुन की कलियां

हरी मिर्च

विधि-

बथुआ को रायता बनाने के लिए सबसे पहले बथुआ लें, उसे साफ करके पानी से धो लें और प्रेशर कुकर में सीटी लगाकर पका लें. बथुआ नरम हो गया होगा, इसे एक छलनी में निकाल लें. अब एक मिक्सी जार लें, उसमें उबला हुआ बथुआ लें, इसी के साथ इसमें कुछ हरी मिर्च और लहसुन की कलियां डालकर स्मूद पेस्ट में पीस लें. एक बाउल में दही को फेंट लें, इसमें थोड़ा सा सफेद नमक और काला नमक डालकर मिला लें. तैयार बथुए का पेस्ट दही के मिश्रण में डालें और इसे अच्छी तरह मिक्स करें. गैस चालू करके एक पैन रखें, इसमें थोड़ा सा तेल गरम करें. अब इसमें कुटा हुआ थोड़ा सा लहसुन डालें, इसे हल्का सा ब्राउन होने दें. इसके बाद हींग और जीरा डालें कुछ देर चटकने दें. तैयार तड़के को रायते पर डालकर इसे ढक दें, ताकि महक बाहर न निकलें. कुछ देर बाद ढक्कन हटाएं और बथुआ रायता का मजा लें.

रेगुलर रायता से कैसे अलग है बथुआ रायता- (How is Bathua Raita different from regular Raita)

1. अंतर-

सामान्य रायता- इसे खीरे, प्याज, टमाटर, बूंदी जैसी चीजों से बनाया जाता है, जिसमें दही बेस होता है.

बथुआ रायता- इसमें मुख्य सामग्री'बथुआ' है, जिसे पहले उबाला और पीसा जाता है, फिर दही में मिलाया जाता है.

2. अंतर-

सामान्य रायता- इसका स्वाद आमतौर पर फ्रेश, हल्का और दही के प्रकार के आधार पर थोड़ा मीठा या नमकीन होता है.

बथुआ रायता- बथुआ अपनी एक स्पेशल मिट्टी जैसी (earthy) और थोड़ी कसैली सुगंध के लिए जाना जाता है. जो इसे एक यूनिक टेस्ट देता है.

बथुआ रायता खाने के फायदे- (Bathua Raita Khane Ke Fayde)

1. पाचन- (Improved Digestion)

बथुआ में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कब्ज से राहत दिलाने और आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मददगार है.

2. खून की कमी- (Fights Anemia)

जिन लोगों में खून की कमी है, उनके लिए बथुआ रायता परफेक्ट साबित हो सकता है. क्योंकि इसे आयरन का अच्छा सोर्स माना जाता है.

3. हड्डियों- (Strengthens Bones)

बथुआ कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर होता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मददगार है.

4. वजन घटाने- (Weight Loss)

बथुआ रायता कम कैलोरी और हाई फाइबर होता है, जो वजन को घटाने में मददगार है. अगर आप अपने बढ़े वजन को कम करना चाहते हैं, तो बथुआ को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

