विज्ञापन
विशेष लिंक

आज डिनर में क्या बनाऊं: मीठे की क्वेविंग को दूर करने ही नहीं वजन को बढ़ाने में भी मददगार है इस चीज का हलवा, नोट करें आसान रेसिपी

Anjeer Ka Halwa: अगर आप भी मीठा खाना पसंद करते हैं. लेकिन ऐसी रेसिपी तलाश रहे हैं तो आपके मीठे की क्रेविंग को शांत करने के साथ वजन को बढ़ाने में भी मददगार हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
आज डिनर में क्या बनाऊं: मीठे की क्वेविंग को दूर करने ही नहीं वजन को बढ़ाने में भी मददगार है इस चीज का हलवा, नोट करें आसान रेसिपी
Anjeer Ka Halwa: कैसे बनाएं अंजीर का हलवा.

Anjeer Ka Halwa: भारतीय मिठाइयों की अनगिनत वैराइटी हैं.  जिसमें हर राज्य, क्षेत्र और हर मौसम के लिए खास डिश मौजूद हैं. इन्हीं खास व्यंजनों में से एक है 'अंजीर का हलवा' (Anjeer ka Halwa). यह एक ऐसी मिठाई है जो न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि वजन को बढ़ाने में भी मदद कर सकती है. पारंपरिक गाजर या सूजी के हलवे की तुलना में यह थोड़ी अलग है, लेकिन इसकी यूनिक मिठास और बनावट इसे अलग बनाती है. अंजीर (Fig) एक सुपरफूड है जो अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है. इसमें फाइबर, पोटैशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं.  अंजीर को आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं अंजीर का हलवा.

ये भी पढ़ें- आज डिनर में क्या बनाऊं: कुछ क्विक और टेस्टी खाने का है मन तो डिनर में बनाएं मटर पुलाव, नोट करें रेसिपी 

Latest and Breaking News on NDTV

कैसे बनाएं अंजीर का हलवा- (How To Make Anjeer Ka Halwa At Home)

सामग्री (Ingredients)

  • सूखे अंजीर
  • दूध- 
  • घी 
  • गुड़
  • काजू
  • बादाम
  • पिस्ता
  • किशमिश
  • इलायची पाउडर
  • केसर के धागे (वैकल्पिक)

विधि- 

अंजीर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले सबसे पहले अंजीर के डंठल हटा दें और उन्हें अच्छी तरह धो लें. इन्हें गर्म दूध में कम से कम 2 घंटे के लिए भिगो दें, ताकि वे नरम हो जाएं. यदि आप चाहें तो रात भर भी भिगो सकते हैं. भीगे हुए अंजीर और बचे हुए दूध को एक ब्लेंडर जार में डालें और एक गाढ़ा, दरदरा पेस्ट बना लें. ध्यान रहे कि पेस्ट बहुत बारीक न हो, हलवे में अंजीर के छोटे टुकड़े अच्छे लगते हैं. एक भारी तले वाली कड़ाही या पैन में घी गरम करें. जब घी गरम हो जाए, तो उसमें कटे हुए मेवे (किशमिश को छोड़कर) डालकर हल्का भून लें और एक तरफ निकाल लें. उसी घी में अंजीर का पेस्ट डालें. मध्यम आंच पर इसे लगातार चलाते हुए भूनें. अंजीर का पेस्ट कड़ाही के किनारों से चिपक सकता है, इसलिए इसे लगातार चलाना महत्वपूर्ण है. लगभग 10 मिनट तक भूनने के बाद, जब मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए और घी छोड़ने लगे, तब बचा हुआ दूध और यदि आवश्यक हो तो गुड़ मिलाएं. अच्छी तरह मिलाएं और तब तक पकाएं जब तक कि सारा दूध सूख न जाए और हलवा एक साथ इकट्ठा न होने लगे. अंत में, इलायची पाउडर और भुने हुए मेवे (किशमिश सहित) डालें. अच्छी तरह मिलाकर गैस बंद कर दें.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Anjeer Halwa For Weight Gain, How To Make Anjeer Ka Halwa, Vajan Badhane Ke Liye Kya Khaye, Weight Gain Tips, Anjeer Halwa Recipe, How To Consume Anjeer
Get App for Better Experience
Install Now