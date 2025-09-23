Bujho To Jane: दिमाग लगाओ और बताओ क्या आधा खाकर भी पूरा कहलाता है?

Bujho To Jane: मनुष्य की जिज्ञासा ही उसे अन्य प्राणियों से भिन्न बनाती है. यही जिज्ञासा जब हास्य और चतुराई के पिटारे में बंध जाती है, तो जन्म लेती है - पहेली. बचपन में सुनी गई दादी-नानी की पहेलियां, कभी स्कूल में पूछे गए उलझाऊ सवाल, तो कभी दोस्तों के बीच खेल-खेल में किए गए बौद्धिक संघर्ष - सभी का अपना एक अलग आनंद रहा है. आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पहेली, जो सुनने में सरल लगती है, किंतु उत्तर तक पहुंचने में थोड़ी-सी माथापच्ची करवाती है. इसकी सबसे रोचक बात यह है कि इसका जवाब न केवल चौंकाने वाला है बल्कि आपकी मुस्कान की वजह भी बनेगा. तो चलिए... दिमाग के दरवाज़े खोलिए और इस पहेली को हल करने की कोशिश कीजिए.



पहेली:

ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसे हम आधा खा लेते हैं, फिर भी वह पूरी ही रहती है?



सोचिए... ध्यान से सोचिए.

शब्दों पर गौर कीजिए - "आधा खा लेते हैं, फिर भी वह पूरी ही रहती है".

क्या यह कोई भ्रम है?

या कोई शब्दों का खेल?

शायद यह कोई खाने की वस्तु हो... शायद नहीं.

मगर यह "पूरी" क्यों बनी रहती है?



अब एक और इशारा -

यह पहेली जितनी दिखती है, उससे कहीं अधिक सरल है. बस एक बार शब्दों को उलट-पलट कर देखिए.



अब तक अनुमान लगाया?

नहीं?



चलो, फिर से दोहराते हैं -

ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसे हम आधा खा लेते हैं, फिर भी वह पूरी ही रहती है?



उत्तर है

पूरी



जी हां! उत्तर है पूरी - खाने वाली वह स्वादिष्ट तली हुई गोल चीज़ जो हर भारतीय रसोई की जान होती है.

जब आप इसे "आधा खा लेते हैं", तब भी उसका नाम तो "पूरी" ही रहता है.

यानी आप कुछ भी करें, वह अपने नाम में पूरी ही बनी रहती है. यही है इस पहेली का असली रहस्य.

ये भी पढ़ें- अंगूर का संस्कृत नाम क्या है? 99% लोगों को नहीं पता| Grapes Recipes

सॉफ्ट पूरी बनाने की रेसिपी- How To Make Soft Poori Recipe At Home:

सामग्री-

गेहूं का आटा

सूजी

तेल

नमक

तेल

वि​धि-

पूरी बनाने के लिए सबसे पहले सारी सामग्री को एक साथ मिलाकर सख्त गूंथ लें. गूंथे हुए आटे को 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें. आटे को 25 ग्राम बॉल्स के हिस्से में बांट लें. अब इस बॉल्स को बेलकर पूरी का आकार दें. एक गहरी कड़ाही में तेल गर्म करें. जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें पूरी डालकर फ्राई करें, पूरी फूलने लगेगी. इसको आराम से पलटकर दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें. गर्मागर्म इस पूरी को अपनी पसंद की करी और अचार के साथ सर्व करें.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)