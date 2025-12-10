विज्ञापन
Exclusive : शरीर सूख के हो गया है कांटा, नजर आ रही हैं केवल हड्डियां? Expert से जानिए वजन बढ़ाने का 3 जबरदस्त देसी नुस्खा

vajan badhane ke 3 desi nuskha : आखिर क्यों कुछ लोगों का खाया-पिया शरीर को लगता नहीं है? इस बारे में CPU-PSI सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, योग और संस्कार के डायरेक्टर प्रोफेसर राम अवतार ने NDTV से ख़ास बातचीत की है.

Ayurvedic tips for weight gain : केला कैलोरी और ऊर्जा से भरपूर होता है. उन्होंने कहा कि केला भी वजन बढ़ाने के लिए बढ़िया होता है.

Vajan badhane ka desi nuskha : आजकल हर कोई वजन घटाने (Weight Loss) की बात करता है, लेकिन हमारे समाज में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो लाख कोशिशों के बाद भी दुबले-पतले ही रहते हैं. ये वो लोग हैं जो चाहे जितना खा-पी लें, लेकिन उनका वजन बढ़ता ही नहीं है. कमजोर और दुबला-पतला शरीर कई बार शर्मिंदगी की वजह बन जाता है और इसका सीधा असर हमारे कॉन्फिडेंस (Confidence) और सेहत (Health) पर पड़ता है.

आखिर क्यों कुछ लोगों का खाया-पिया शरीर को लगता नहीं है? इस बारे में CPU-PSI सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, योग और संस्कार के डायरेक्टर प्रोफेसर राम अवतार ने NDTV से खास बातचीत की है.

प्रोफेसर राम अवतार ने बताया कि यह समस्या केवल कम खाने से नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं. इनमें खराब पाचन तंत्र (Poor Digestion), खाए-पीए का ठीक से शरीर में न लगना, बहुत ज्यादा तनाव (Stress) या फिर शरीर में कोई अंदरूनी बीमारी भी हो सकती है.

उन्होंने कहा कि ऐसे में आयुर्वेद और हमारे पुराने घरेलू नुस्खे प्राकृतिक तरीके से इस समस्या को जड़ से दूर करने में मदद कर सकते हैं.

 वजन बढ़ाने के लिए तीन 'देसी नुस्खे' - vajan badhane ke 3 desi nuskha 

अश्वगंधा का महत्व - Importance of Ashwagandha

आयुर्वेद में अश्वगंधा को बल और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना गया है. इसका नियमित सेवन शरीर की कमजोरी को दूर कर वजन बढ़ाने में मदद कर सकता है. प्रोफेसर राम अवतार ने कहा कि अश्वगंधा पाउडर को दूध के साथ लिया जाए तो यह न सिर्फ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है बल्कि पाचन शक्ति को भी बेहतर बनाता है.

दूध और घी का सेवन - Consumption of milk and ghee for Weight gain

कमजोरी दूर करने और वजन बढ़ाने के लिए दूध का सेवन बहुत बढ़िया माना जाता है. प्रोफेसर राम अवतार ने कहा कि अगर इसमें घी डालकर पिया जाए तो यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और धीरे-धीरे शरीर का वजन बढ़ने लगता है. ये नुस्खा उन लोगों के लिए खास फायदेमंद है, जिनका खाया-पिया शरीर में लगता नहीं है.

केला और दूध - Banana & Milk for weight gain

केला कैलोरी और ऊर्जा से भरपूर होता है. उन्होंने कहा कि केला भी वजन बढ़ाने के लिए बढ़िया होता है. सुबह दूध के साथ दो केले खाने से वजन बढ़ाने में काफी मदद मिलती है. केले और दूध का कॉम्बिनेशन न केवल शरीर को पोषण देता है बल्कि यह मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है.

सबसे जरूरी बात : पेट को रखें दुरुस्त

उन्होंने कहा कि कई बार समस्या सिर्फ पाचन तंत्र में गड़बड़ी के कारण भी होती है. जब तक पाचन सही नहीं होगा, तब तक खाया-पिया शरीर को पूरा फायदा नहीं देगा.

कब लें डॉक्टर की मदद

बातचीत के अंत में प्रोफेसर राम अवतार कहते हैं  अगर इन घरेलू उपायों को आजमाने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा हो, तो किसी अच्छे डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ से जरूर मिलें . कभी-कभी शरीर को अंदरूनी कमी को दूर करने के लिए दवाइयों या विशेष उपचार की भी जरूरत पड़ सकती है.


 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

