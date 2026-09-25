किचन में 20 मिनट में बनेगा बालों के लिए सबसे अच्छा तेल, लगाने के साथ खाने से होगा डबल फायदा

झड़ते बालों और गंजेपन से आज हर दूसरा इंसान परेशान है. कभी प्रदूषण तो कभी गलत खान-पान हमारे बालों की सेहत बिगाड़ कर रख देता है. ऐसे में बाजार में मिलने वाले महंगे शैंपू और केमिकल वाले तेल लगाने से बात और बिगड़ जाती है. अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके बाल घने और काले हों, तो आयुर्वेद का खजाना यानी 'भृंगराज का तेल' आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इसे आयुर्वेद में 'राजराजेश्वर' यानी बालों का राजा कहा गया है. आइए बिना देरी किए जानते हैं कि यह तेल बालों को कैसे बढ़ाता है और इसे घर पर ही आसानी से कैसे तैयार किया जा सकता है.

भृंगराज तेल बालों को कैसे बढ़ाता है?

भृंगराज की तासीर और इसके गुण सीधे बालों की जड़ों पर असर करते हैं,

ब्लड सर्कुलेशन तेज करता है: जब आप इस तेल से सिर की मालिश करते हैं, तो सिर की त्वचा में खून का दौरा बढ़ जाता है, इससे जड़ों तक भरपूर ऑक्सीजन और पोषण पहुंचता है, जिससे सुस्त पड़ चुकी हेयर फॉलिकल्स फिर से सक्रिय हो जाती हैं.

नए बाल उगाने में मददगार: यह सिर्फ बालों का टूटना नहीं रोकता, बल्कि जहां बाल झड़ चुके हैं वहां नए बाल यानी बेबी हेयर उगने में भी मदद करता है.

बालों की लंबाई और मोटाई बढ़ाता है: इसमें मौजूद पोषक तत्व बालों की मोटाई बढ़ाते हैं और उनकी ग्रोथ तेज करते हैं, जिससे बाल तेजी से लंबे होने लगते हैं.

समय से पहले सफेद होने से रोके: अगर कम उम्र में बाल सफेद हो रहे हैं, तो यह तेल उन्हें अंदर से काला और चमकदार बनाए रखता है.

घर पर भृंगराज तेल बनाने का तरीका:

बाजार के मिलावटी तेलों से बेहतर है कि आप इसे बिल्कुल शुद्ध तरीके से अपने घर पर ही बनाएं। इसे बनाना बहुत आसान है,

सामग्री:

ताजा भृंगराज के पत्ते (1 कप अगर ताजे न मिलें तो सूखी पत्तियां या पाउडर ले सकते हैं)

शुद्ध नारियल का तेल या तिल का तेल (1 कटोरी)

थोड़ा सा पानी (पेस्ट बनाने के लिए)

बनाने का तरीका:

सबसे पहले भृंगराज के पत्तों को पानी से साफ करके मिक्सी में जरा सा पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. अब गैस पर लोहे की कढाई चढ़ाएं. लोहे के बर्तन में पकाने से तेल को कुदरती आयरन भी मिल जाता है. कड़ाही में तेल डालें और साथ ही भृंगराज का पेस्ट मिला दें. आंच बिल्कुल धीमी रखें. बीच-बीच में चम्मच से हिलाते रहें ताकि मिश्रण नीचे से जले नहीं. करीब 15 से 20 मिनट में पेस्ट का पूरा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और पत्ते हल्के भूरे रंग के दिखने लगेंगे. जब झाग खत्म हो जाए, तो गैस बंद कर दें और तेल को ठंडा होने के लिए छोड़ दें. ठंडा होने पर किसी सूती कपड़े या बारीक छन्नी से छानकर कांच की शीशी में भर लें. आपका घरेलू शुद्ध तेल तैयार है.

कब और कितनी बार लगाएं?

हफ्ते में दो से तीन बार रात को सोने से पहले इससे सिर की हल्की मालिश करें और सुबह किसी माइल्ड शैंपू से धो लें.

लगाने के साथ खाने का नियम, जिससे फायदा होगा डबल:

डॉ. सैयद अहमद खान ने जोर देकर कहा कि सिर्फ सिर पर लेप लगाने से बात नहीं बनेगी. बाल अंदर से जो खुराक पाते हैं, वही असली जान होती है. उन्होंने कुछ फूड टिप्स साझा किए,

आंवला और करी पत्ता डाइट में लाएं:

आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है. रोज सुबह एक आंवले का मुरब्बा या ताजा रस पिएं. साथ ही दाल या सब्जी में करी पत्ता डालकर खाएं.

भीगे बादाम और काले तिल:

नाश्ते में चार भीगे बादाम और आधा चम्मच काले तिल चबाकर खाएं. तिल में मौजूद जिंक और फैटी एसिड्स बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं.

पानी खूब पिएं और तली चीजों से बचें:

पेट साफ रहेगा तो बाल भी मजबूत रहेंगे. ज्यादा तला-भुना और मैदे वाली चीजें बालों को अंदर से कमजोर करती हैं. खूब पानी पिएं और मौसमी हरी सब्जियां खाएं.

कब और कैसे लगाएं यह तेल:

हफ्ते में दो से तीन बार रात को सोने से पहले उंगलियों के पोरों से सिर की हल्की मालिश करें. इसे रात भर लगा रहने दें. सुबह उठकर किसी माइल्ड शैम्पू से बाल धो लें.

डॉ. खान ने बातचीत के आखिर में यही कहा कि सब्र और सही खुराक ही बालों की खोई हुई चमक वापस ला सकती है. रसोई की इस जुगलबंदी को महीने भर आजमा कर देखें, असर खुद दिखाई देने लगेगा.

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