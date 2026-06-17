विज्ञापन
विशेष लिंक

गर्मी में खुद को रखना है एक्टिव? Sanjeev Kapoor का बेल शॉट हो सकता है परफेक्ट ड्रिंक

तेज गर्मी में शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखने के लिए बेल का शरबत एक बेहतरीन देसी ड्रिंक है. आसान सामग्री और सिंपल स्टेप्स के साथ आप इसे घर पर झटपट बना सकते हैं.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
गर्मी में खुद को रखना है एक्टिव? Sanjeev Kapoor का बेल शॉट हो सकता है परफेक्ट ड्रिंक
गर्मियों में ठंडक का देसी इलाज: घर पर बनाएं टेस्टी बेल का शरबत
NDTV

हर गली-नुक्कड़ पर मिलने वाला बेल का शर्बत गर्मियों में राहत देने वाला एक बेहतरीन देसी ड्रिंक है. यह शरीर को ठंडा रखता है और हाइड्रेशन बनाए रखने में भी मदद करता है. अगर आप इस स्वादिष्ट ड्रिंक को घर पर बनाना चाहते हैं, तो मशहूर शेफ संजीव कपूर की रेसिपी आपके लिए एकदम सही है. यह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है, बल्कि इसे बनाना भी बेहद आसान है. आइए जानते हैं, इसे घर पर कैसे तैयार किया जा सकता है.

घर पर बेल का जूस कैसे बनाएं

सामग्री

  • पका हुआ बेल (1)
  • चीनी (स्वादानुसार)
  • भुना जीरा पाउडर (½ छोटा चम्मच)
  • काला नमक (स्वादानुसार)
  • ठंडा पानी (2 से 3 कप)
  • बर्फ के टुकड़े

बेल का शरबत बनाने की पूरी विधि

बेल का गूदा निकालें

सबसे पहले बेल को किसी भारी चीज की मदद से तोड़ लें, इसके बाद चम्मच से उसका सारा गूदा निकालकर एक बड़े बर्तन में रख लें.

पानी मिलाकर मैश करें

बेल के गूदे में लगभग 2 कप ठंडा पानी डालें. अब हाथों या चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह मसलें, ताकि गूदा पानी में घुल जाए और रेशे अलग होने लगें.

मिश्रण को छान लें

अब इस मिश्रण को छन्नी से छान लें, इससे बीज और मोटे रेशे अलग हो जाएंगे और आपको मुलायम बेल का रस मिल जाएगा.

स्वाद बढ़ाने वाली चीजें मिलाएं

छने हुए रस में चीनी, भुना जीरा पाउडर और काला नमक डालें. इसे अच्छी तरह चलाएं, ताकि सारी सामग्री आपस में मिल जाए और चीनी पूरी तरह घुल जाए.

ठंडा-ठंडा सर्व करें

अब गिलास में बर्फ के टुकड़े डालें और ऊपर से तैयार बेल का शरबत भर दें. चाहें तो ऊपर से थोड़ा भुना जीरा भी छिड़क सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: 73 की उम्र में भी घने हैं बाल, प्रियंका चोपड़ा की मां ने बताया अपना हेयर केयर सीक्रेट

लेखक के बारे में
img
आराधना सिंह
सीनियर सब एडिटर
दिल से फूडी हूं! इटेलियन, चाइनीज और इंडियन फूड्स खाना ही नहीं उनके बारे में जानना और बात करना भी पसंद है. नए स्वाद और फूड की तलाश का जुनून हर समय रहता... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bael Sharbat, Sanjeev Kapoor, Bael Sharbat Recipe, Sanjeev Kapoor Recipes
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com