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73 की उम्र में भी घने हैं बाल, प्रियंका चोपड़ा की मां ने बताया अपना हेयर केयर सीक्रेट

बदलती लाइफस्टाइल और स्ट्रेस से बाल कमजोर हो रहे हैं? प्रियंका चोपड़ा की मां डॉक्टर मधु चोपड़ा का ये आसान घरेलू हेयर मास्क आपको फिर से घने, मुलायम और हेल्दी बाल दे सकता है.

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73 की उम्र में भी घने हैं बाल, प्रियंका चोपड़ा की मां ने बताया अपना हेयर केयर सीक्रेट
Priyanka Chopra की मां का घरेलू नुस्खा वायरल, इस हेयर मास्क से मिलेंगे घने और मजबूत बाल
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बदलता लाइफस्टाइल, बढ़ता स्ट्रेस, गलत खान-पान की आदतों का असर सबसे पहले बालों पर दिखाई देता है. अगर आप बाल झड़ने, रूखेपन की समस्या और चमक कम होने की वजह से परेशान हैं, तो यह स्टोरी आपके लिए ही है. अब महंगे हेयर प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स नहीं, बल्कि रसोई में मौजूद कुछ साधारण चीजें बालों को फिर से हेल्दी बना सकती हैं.

फिल्म निर्माता, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक एक्सपर्ट डॉ. मधु अखौरी चोपड़ा ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हेयर केयर रूटीन शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक स्पेशल हेयर मास्क के बारे में बताया है कि कैसे 73 साल की उम्र में भी उनके बाल घने और स्वस्थ नजर आते हैं.

क्या है इस हेयर मास्क में?

डॉ. मधु चोपड़ा ने बताया, इस हेयर मास्क को घर पर बनाने के लिए आपको बस नारियल तेल, मेथी दाना, रोजमेरी, पके हुए चावल का पानी और चिया सीड्स की जरूरत होगी.

कैसे बनेगा ये हेयर मास्क?

इन सभी चीजों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करना होगा. अब आप सोच रहे होंगे इसे बालों में कैसे लगाना है. दरअसल भीगे हुए चिया सीड्स इस मास्क को जेल जैसी बनावट देते हैं, जिससे इसे बालों पर लगाना आसान हो जाता है.

कैसे करें इस्तेमाल?

डॉ. मधु चोपड़ा बताती हैं कि वह इस मिश्रण को बालों और स्कैल्प पर अच्छी तरह लगाती हैं. इसके बाद इसे लगभग एक घंटे तक बालों में लगा रहने देती हैं. फिर सामान्य तरीके से बाल धो लेती हैं. उन्होंने आगे ये भी बताया कि यह उनके महीने के पहले हफ्ते के हेयर केयर रूटीन का हिस्सा है. वह हर हफ्ते बालों की जरूरत के अनुसार अलग-अलग देखभाल करती हैं.

नियमित देखभाल है जरूरी

डॉ. मधु चोपड़ा का मानना है कि सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स ही नहीं, बल्कि नियमित देखभाल भी स्वस्थ बालों के लिए जरूरी है. उनका कहना है कि हफ्ते में एक बार बालों को समय देना, सही तरीके से सफाई करना और पौष्टिक चीजों का इस्तेमाल करना बालों की सेहत में बड़ा फर्क ला सकता है.

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लेखक के बारे में
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Diksha Soni
Sub-Editor
दीक्षा सोनी पिछले 4 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. इन्हें फीचर और न्यूज राइटिंग का अनुभव है. बतौर सब एडिटर 2022 से एनडीटीवी में कार्यरत... और पढ़ें
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