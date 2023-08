ठंडे पानी के फायदे और नुकसान.

Is Drinking Cold Water Bad for You? Risks and Benefits: पानी हमारे लिए कितना आवश्यक है यह सभी जानते हैं. जब हमें किसी भी तरह की कोई शारीरिक परेशानी होती है तो डॉक्टर हमें रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीने की सलाह देते हैं. पानी पीने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, साथ ही स्किन और बाल भी हेल्दी रहते हैं. पानी को लेकर कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, जैसे कि पानी गुनगुना पीना सही रहता है या ठंडा. खासकर ठंडा पानी पीने को लेकर होने वाली बहस कई सदियों पुरानी है. कई लोग शरीर को तरोताजा रखने के लिए ठंडा पानी पीने की सलाह देते हैं तो वहीं कईयों का कहना है कि इससे शरीर को नुकसान पहुंचता है.