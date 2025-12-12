विज्ञापन
विशेष लिंक

बादाम पिस्ता या अखरोट कौन सा ड्राई फ्रूट्स खाना ज्यादा फायदेमंद?

Dry Fruits Benefits: ड्राई फ्रूट्स का सेवन ठंड के मौसम में बेहद फायदेमंद माना जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ठंड के मौसम में कौन सा ड्राई फ्रूट्स खाना फायदेमंद है.

Read Time: 3 mins
Share
बादाम पिस्ता या अखरोट कौन सा ड्राई फ्रूट्स खाना ज्यादा फायदेमंद?
Dry Fruits: ठंड में कौन सा ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए.

शरीर को सेहतमंद रखने के लिए अक्सर ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह दी जाती है. ठंड के मौसम में ड्राई फ्रूट्स का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है क्योंकि, इसकी तासीर गर्म होती है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बादाम पिस्ता और अखरोट में क्या खाना ज्यादा फायदेमंद है. आपको बता दें कि बादाम सबसे लोकप्रिय नट्स में से एक है. ये विटामिन ई का एक अच्छा सोर्स है, जो एक एंटीऑक्सिडेंट है. बादाम मैग्नीशियम, मोनोअनसैचुरेटेड फैट से भी भरा होता है जो हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है. तो चलिए जानते हैं सेहत के लिए क्या खाना ज्यादा फायदेमंद.

बादाम खाने के फायदे- (Badam Khane Ke Fayde)

बादाम में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट पाया जाता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मददगार है. इससे वजन को कम करने में मदद मिल सकती है. इतना ही नहीं बादाम में कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार हैं. 

बादाम हलवा की रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें. 

ये भी पढ़ें- भगवान के भोग में क्यों नहीं होता लहसुन-प्याज का इस्तेमाल, वजह जान हो जाएंगे हैरान 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: iStock

पिस्ता खाने के फायदे- (Pista Khane Ke Fayde)

पिस्ता एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर होता है ये न सिर्फ अपने अनोखे स्वाद बल्कि सेहत के लिए भी कमाल माना जाता है. पिस्ता कैलोरी में कम और फाइबर में  अधिक होता है जो वजन को घटाने में मददगार है. इसमें मौजूद ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन जैसे कैरोटीनॉयड आंखों के लिए अच्छे माने जाते हैं. 

अखरोट खाने के फायदे- (Akhrot Khane Ke Fayde)

मस्तिष्क के आकार का दिखने वाला अखरोट न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत के लिए भी कमाल माना जाता है. इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, अल्फा-लिनोलेनिक एसिड, जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो दिमाग के लिए पाचन के बेहतर रखने में मदद कर सकते हैं. इतना नहीं अखरोट के सेवन से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिल सकती है.

बादाम पिस्ता अखरोट में क्या खाना फायदेमंद- (What is beneficial to eat almonds, pistachios and walnuts)

तीनों नट्स असाधारण रूप से पौष्टिक हैं और संतुलित डाइट में शामिल होने चाहिए. अगर आप
दिल की सेहत के लिए, वजन को घटाने और स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो बादाम का सेवन कर सकते हैं.

अगर आप आंखों को हेल्दी रखने, पाचन और लो कैलोरी पर ध्यान दे रहे हैं तो पिस्ता आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है.

अगर आप मेमोरी को तेज करने, ओमेगा-3 फैटी एसिड और सूजन को कम करने के लिए ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं तो आपके लिए अखरोट का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Badam Akhrot Pista Khane Ke Fayde, Which Is More Beneficial To Eat Almonds Pistachios And Walnuts, Badam Khane Ke Fayde, Pista Khane Ke Fayde, Akhrot Khane Ke Fayde, Dry Fruits, Dry Fruits Benefits
Get App for Better Experience
Install Now