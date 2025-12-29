विज्ञापन
यूरिक एसिड में अखरोट खा सकते हैं? जानें इसके फायदे और सही तरीका

Akhrot Ke Fayde In Hindi: क्या आप जानते हैं आपकी किचन में मौजूद एक चीज शरीर को ठीक रखकर कई समस्याओं से राहत दिला सकती है? तो आइए जानते हैं क्या है वो जादुई चीज?

Read Time: 3 mins
Uric acid kaise kam kare

Akhrot Ke Fayde In Hindi: बदलता लाइफस्टाइल और खाने-पीने की आदतों के कारण यूरिक एसिड की समस्या आम हो गई है. कई लोग इससे राहत पाने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं, जो घरेलू नुस्खों को अपनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी किचन में मौजूद एक चीज शरीर को ठीक रखकर कई समस्याओं से राहत दिला सकती है? तो आइए जानते हैं क्या है वो जादुई चीज?

यूरिक एसिड में अखरोट खा सकते हैं? 

जी हां, अखरोट में पाए जाने वाले तत्व यूरिक एसिड की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. 

अखरोट खाने के फायदे?

जोड़ों में दर्द: अखरोट में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं उनके लिए नियमित और सीमित रूप से अखरोट का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

हार्ट: यूरिक एसिड की दिक्कत हार्ट पर बुरा प्रभाव डाल सकती है. वहीं, अखरोट में मौजूद तत्व हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से इसका सेवन ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हार्ट हेल्दी रहता है.

वजन: बढ़ता वजन भी यूरिक एसिड बढ़ने का कारण बन सकता है. ऐसे में अगर आप अखरोट को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो पेट को लंबे समय तक भरा रख सकते हैं और बार-बार खाने की इच्छा को कम कर सकते हैं, जिससे वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है.

कैसे और कितने खाने चाहिए?

यूरिक एसिड के मरीजों को रोजाना 1 से 2 अखरोट को अपनी डाइट में शामिल जरूर करना चाहिए. इन्हें रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाना फायदेमंद माना जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

