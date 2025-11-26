बची हुई चाय पत्ती को डस्टबिन में फेंकने की गलती न करें! इन 5 तरीकों से करें इस्तेमाल, बचेंगे खूब पैसे

Kitchen tips : सुबह की शुरुआत चाय की चुस्की के साथ होती है. लेकिन चाय बनने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं? जाहिर है, छलनी में बची हुई चाय पत्ती को डस्टबिन (bachi chai patti kya kare) में फेंक देते हैं. हम इसे कचरा समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह 'काला सोना' है. जी हां, जिस चाय पत्ती को आप बेकार समझकर फेंक रहे हैं, वो आपके घर के कई मुश्किल काम आसान कर सकती है.

आज हम आपको बची हुई चाय पत्ती के 5 ऐसे शानदार इस्तेमाल (Hacks) बताएंगे, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे. इस्तेमाल करने से पहले चाय पत्ती को पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि उसमें से चीनी और दूध का असर खत्म हो जाए, वरना चीटियां लग सकती हैं.

चाय पत्ती को कैसे करें रियूज - How to reuse tea leaves

अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, तो बची हुई चाय पत्ती आपके लिए वरदान है. इसे धोकर धूप में सुखा लें और फिर गमलों की मिट्टी में मिला दें. यह एक नेचुरल खाद (Natural Fertilizer) का काम करती है. खासकर गुलाब के पौधों के लिए यह बहुत फायदेमंद है, इससे पौधों में जान आ जाती है.

चाय पत्ती एक बेहतरीन हेयर कंडीशनर भी है. बची हुई पत्ती को धोकर दोबारा पानी में उबाल लें. जब पानी ठंडा हो जाए तो बाल धोने के बाद आखिर में इस पानी से सिर धोएं. आपके बाल एकदम चमकदार और रेशमी हो जाएंगे. यह नेचुरल है और इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा.

कड़ाही या तवे पर जमी जिद्दी चिकनाई और तेल को साफ करने में पसीने छूट जाते हैं? अब बची हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल करें. पत्ती को बर्तनों पर रगड़ें और कुछ देर के लिए छोड़ दें. यह चिकनाई को सोख लेती है और बर्तन आसानी से चमक जाते हैं.

कई बार फ्रिज में कई तरह का खाना रखने से अजीब सी महक आने लगती है. इसके लिए बची हुई चाय पत्ती को सुखाकर एक छोटी कटोरी में डालकर फ्रिज के कोने में रख दें. यह सारी बदबू सोख लेगी और आपका फ्रिज फ्रेश महकने लगेगा.

बची हुई चाय पत्ती को आप ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. धुली हुई चाय पत्ती में थोड़ा सा जैतून का तेल (Olive Oil) या शहद मिलाएं. इसे चेहरे पर हल्के हाथों से रगड़ें. यह एक शानदार स्क्रब का काम करता है जो डेड स्किन और पिंपल्स को हटाने में मदद करता है.

तो अगली बार चाय बनाने के बाद पत्ती को डस्टबिन में न डालें, बल्कि इन तरीकों से स्मार्ट बनें.

यह भी पढ़ें

ठंड में पेट साफ नहीं होता? आजमाइए ये नुस्खा एकबार में हो जाएगी पेट की सफाई

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)