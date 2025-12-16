नर्सरी से पौधा खरीदते समय न करें ये 4 गलतियां, घर जाते ही मुरझा जाएगा प्लांट, पीली पड़ जाएंगी पत्तियां

Gardening Tips: पौधे हमारे आसपास खूबसूरती को बढ़ाते हैं, साथ ही एक पॉजिटिव माहौल भी बनाकर रखते हैं. यही वजह है कि लोग अपने घरों में अलग-अलग पौधे लगाना पसंद करते हैं. वहीं, कुछ लोग अपने ऑफिस की टेबल पर भी पौधे रखते हैं. इसके लिए वे नर्सरी जाकर अलग-अलग किस्म को खूबसूरत पौधे खरीदते हैं. हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि नर्सरी से लाया गया पौधा कुछ ही दिनों में मुरझा जाता है, उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती है और ग्रोथ होने से पहले की पौधा पूरी तर सूख जाता है. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. दरअसल, हम पौधा खरीदते समय कुछ जरूरी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और कई बार गलत पौधा घर उठा लाते हैं. यहां हम आपको कुछ खास टिप्स बता रहे हैं, इन्हें ध्यान में रखकर आप हर बार अच्छा और सही पौधा खरीद सकते हैं.

पौधा खरीदते समय न करें ये गलतियां

पौधा खरीदते समय हमेशा देखें कि उसमें नई पत्तियां या नई टहनी आ रही है या नहीं. हेल्दी प्लांट में कुछ न कुछ फ्रेश ग्रोथ जरूर दिखती है. अगर पौधा सिर्फ पुराने पत्तों पर टिका हुआ है और कोई नई ग्रोथ नहीं है, तो वह कमजोर हो सकता है और जल्दी सूख सकता है.

कई बार पौधा ऊपर से ठीक दिखता है, लेकिन उसमें अंदर ही अंदर कीड़े लग चुके होते हैं. ऐसे में पत्तियों को उलटकर देखें, तनों को चेक करें और मिट्टी को भी ध्यान से देखें. छोटे-छोटे सफेद, काले या चिपचिपे कीड़े दिखें तो ऐसा पौधा न लें, वरना घर लाकर बाकी पौधों में भी इंफेक्शन फैल सकता है.

कई नर्सरी वाले एक ही गमले में कई पौधे लगा देते हैं, जिससे पौधा घना लगता है. आप इस तरह के पौधे को खरीद सकते हैं. इससे आपको कम पैसों में ज्यादा पौधे मिल जाएंगे, लेकिन बाद में उन्हें अलग-अलग गमलों में लगा दें. अगर एक ही गलमे में कई पौधों की जड़ें बहुत उलझी हों, तो पौधा ट्रांसप्लांट के बाद खराब हो सकता है. ऐसे में एक गलमें में केवल एक ही पौधा रहने दें.

इन सब से अलग पौधा खरीदते समय उसकी मिट्टी भी जरूर चेक करें. बहुत ज्यादा गीली या बदबूदार मिट्टी रूट रॉट का संकेत हो सकती है. किसी भी पौधे की मिट्टी हमेशा हल्की, हवादार और साफ होनी चाहिए.

इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप हर बार सही पौधा घर ला सकते हैं. ये पौधा जल्दी मुरझाएगा नहीं और आपके घर-ऑफिस की खूबसूरती में चार चांद लगा देगा.