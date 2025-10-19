विज्ञापन

मां लक्ष्मी से जुड़े इस पौधे की सर्दियों में ऐसे करें खास देखभाल, पूरी ठंड में रहेगा हरा-भरा

ठंड में पौधों की खास देखभाल करने की जरूरत होती है. आज हम आपको धन की देवी मां लक्ष्मी से जुड़े पौधे यानी तुलसी की देखभाल करने की टिप्स बताएंगे जिससे पूरे सीजन में ये पौधा सूखेगा नहीं और हर-भरा रहेगा.

तुलसी का पौधा

Tulsi Gardening Tips for Winters: बदलते मौसम का प्रभाव इंसानों के साथ-साथ पौधों पर भी पड़ता है. मौसम में बदलाव होने के कारण इंसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक उसी तरह पौधों के साथ भी कई परेशानियां हो सकती हैं. ठंड में पौधों की खास देखभाल करने की जरूरत होती है. आज हम आपको धन की देवी मां लक्ष्मी से जुड़े पौधे यानी तुलसी की देखभाल करने की टिप्स बताएंगे जिससे पूरे सीजन में ये पौधा सूखेगा नहीं और हर-भरा रहेगा. आमतौर पर तुलसी का पौधा हर एक घर में पाया जाता है लेकिन लोगों को समझ नहीं आता कि इसके देखभाल कैसे करनी चाहिए. इसके बाद छोटी लापरवाही के कारण पौधा सूख भी जाता है.

1. ज्यादा पानी न दें

सर्दियों में तुलसी के पौधे में ज्यादा पानी देने से बचना चाहिए. दरअसल, ज्यादा नमी होने के कारण पौधे की जड़ सड़ सकती हैं और फिर पौधा सूख सकता है. हमेशा पानी देने से पहले एक बार मिट्टी छूकर जरूर चेक कर लें. इसके बाद ही जरूरत के अनुसार पानी दें. इसके अलावा आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें. 

2. पौधे को ढकें

सर्दियों के मौसम में तुलसी के पौधे को मोटे कपड़े ढकना सही रहता है. इसका कारण ये है कि ठंड में ओस गिरती है जिससे पौधे को नुकसान पहुंचता है. इससे बचने के लिए पौधों पर कपड़ा डाल देना चाहिए. इससे ठंड में भी पौधे सूखते नहीं हैं और हरे-भरे रहते हैं.

3. करें नीम के पानी का स्प्रे

सर्दियों में तुलसी के पौधे को हरा-भरा रखने के लिए नीम के पानी का स्प्रे करना चाहिए. इससे पौधा कीट-पतंगों से बचता है और पत्ते हर-भरे ही रहते हैं. इसके अलावा अगर आपके घर में फिटकरी रखी है तो आप इस पानी में मिला सकते हैं. 

4. हटा दें मुरझाई पत्तियां

सर्दियों के मौसम में तुलसी के पौधे की पत्तियां काफी जल्दी मुरझा जाती हैं. ऐसे में आपको पौधे से मुरझाई हुई पत्तियां हटा देनी चाहिए. इसके साथ-साथ मंजरी को भी हटा दें. इससे पौधा अच्छे से ग्रो कर सकेगा. 

5. धूप का रखें ध्यान

सर्दियों में अक्सर सूरजी की रोशनी पौधों को सही से नहीं मिलपाती जिससे पौधे सूख जाते हैं. ऐसे में ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे के रोजाना नियमित रूप से धूप मिले. अगर ये पौधा कहीं छाया वाली जगह में रखा है तो सर्दियों में इस धूप वाली जगह पर रख दें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

