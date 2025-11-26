ठंड में पेट साफ नहीं होता? आजमाइए ये नुस्खा एकबार में हो जाएगी पेट की सफाई

Sardi me pet kaise saaf kare : सर्दियों का मौसम खाने-पीने के शौकीनों के लिए सबसे बेस्ट होता है, लेकिन पेट के लिए थोड़ी आफत लेकर आता है. क्योंकि खूब सारा तला भुना खाने से आपके पेट में कब्ज हो जाती है. जिसके कारण सुबह घंटों टॉयलेट में बैठने के बाद भी पेट अच्छे से साफ नहीं होता. इसके अलावा ठंड में पानी कम पीना भी आपके पेट साफ न होने का कारण है. लेकिन घबराइए नहीं, आज हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताएंगे, जिससे आपका पेट एकदम सेट हो जाएगा.

क्यों होती है सर्दियों में कब्ज

सबसे पहले ये समझिए कि ऐसा होता क्यों है. ठंड में हमें प्यास कम लगती है, जिससे शरीर में पानी की कमी (Dehydration) हो जाती है. जब शरीर में पानी कम होता है, तो आंतें (Intestines) सूखने लगती हैं और मल त्यागने में जोर लगाना पड़ता है. ऊपर से हमारी एक्टिविटी भी कम हो जाती है, रजाई से निकलने का मन जो नहीं करता.

पेट साफ करने का रामबाण नुस्खा

सुबह खाली पेट गुनगुना पानी

सुबह उठते ही सबसे पहले दो गिलास गुनगुना पानी (Lukewarm Water) पिएं. अगर इसमें आप आधा नींबू और चुटकी भर काला नमक डाल लेंगे, तो यह किसी जादू से कम नहीं होगा. नींबू और काला नमक आंतों की सफाई तेजी से करते हैं.

अगर कब्ज बहुत पुरानी है, तो रात को सोने से पहले एक चम्मच 'त्रिफला चूर्ण' गुनगुने पानी के साथ लें. अगर त्रिफला पसंद नहीं है, तो 5-6 मुनक्का (बीज निकालकर) दूध में उबालकर खाएं और ऊपर से वही दूध पी लें. अगली सुबह पेट पानी की तरह साफ हो जाएगा.

दिन भर में कम से कम 8 गिलास पानी जरूर पिएं, चाहे प्यास न लगे.

खाने में सलाद और फाइबर वाली चीजें जरूर शामिल करें.

दिन में थोड़ी बहुत वॉक जरूर करें ताकि खाना पच सके.

ये छोटे-छोटे बदलाव और देसी नुस्खे आपकी सर्दियों को आरामदायक बना देंगे. तो कल सुबह से ही आजमाइए और खुद फर्क देखिए

यह भी पढ़ें

डायबिटीज रोग को नेचुरली कंट्र्रोल रखती हैं ये 5 तरह की चाय

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)