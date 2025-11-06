सर्दी में गुलाब का पौधा फूल से कैसे उगाएं, बोने के कितने दिन बाद देना चाहिए पानी, जानिए यहां

How to grow rose plant in winters: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही जैसे हमारे शरीर में कई बदलाव होने लगते हैं वैसे ही पौधों में भी कई चेंज नजर आते हैं. ऐसे में अगर आपके गार्डन या बालकनी में गुलाब का पौधा लगा हुआ है तो भी सकता है. इसके अलावा अगर आपके यहां गुलाब का पौधा नहीं लगा हुआ है और आप ये सोच रहे हैं कि सर्दियों में कैसे उगाएं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको ठंड में गुलाब उगाने की सही टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिससे पूरे मौसम में पौधा फूलों से लदा और महकता रहेगा.

सर्दी में गुलाब का पौधा फूल से कैसे उगाएं?

कई लोग ये जरूर सोचते हैं कि गुलाब का पौधा, उसके फूल से उगाया जा सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोज यानी गुलाब को उसके फूल से नहीं बल्कि डंठल से उगाया जाता है. हालांकि ऐसे कई पौधे हैं जैसे गेंदा, पत्थर चट्टा, स्नेक प्लांट, एलोवेरा जो फूल-पत्तियों से उगाए जा सकते हैं.

ठंड में डंठल से उगाने के लिए गुलाब की कलम सही जगह से काटना बहुत जरूरी है. इसके लिए आप डंठल को 45 डिग्री एंगल पर काटें. आसान भाषा में समझें तो आपको कलम को तिरछा काटना होगा. इसके बाद ऊपरी सतह को चाकू की मदद से छील दें. फिर गमले में मिट्टी भरें और दो इंच की गहराई में इसे लगा दें. इसके बाद मिट्टी को अच्छी तरह से दबाएं और आखिर में थोड़ा सा पानी डाल दें.

आपके लिए यह जानना जरूरी है कि हर पौधे को रोजाना पानी की जरूरत नहीं होती है. अगर आप ऐसे पौधों में रोजाना पानी डालेंगे तो पौधा मुरझा सकता है. इसी तरह गुलाब के पौधे को भी रोज पानी देने की जरूरत नहीं होती है. सर्दियों के मौसम में आप हफ्ते में एक या दो दिन ही पानी डालें.

गुलाब के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए समय-समय पर खाद डालना बहुत जरूरी होता है. इससे टहनियों पर कीड़ा नहीं लगता है. इसके अलावा मिट्टी में फल और सब्जी के छिलके भी डाल सकते हैं.

