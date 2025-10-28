विज्ञापन
Baasi roti and Baasi rice: हर भारतीय की थाली में आपको रोटी और चावल जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बासी रोटी और बासी चावल में क्या खाना ज्यादा फायदेमंद.

Baasi roti and Baasi rice: क्या ताजा से भी ज्यादा हेल्दी होते हैं बासी रोटी और बासी चावल? सच जानकर उड़ जाएगी नींद
Baasi roti and Baasi rice: बासी रोटी और बासी चावल क्या खाना ज्यादा हेल्दी?

भारतीय मील का अहम हिस्सा है रोटी और चावल. हर दिन भारत में रोटी और चावल लंच से लेकर डिनर तक में शामिल हैं. अक्सर घर में रात में खाना ज्यादा बन जाता है जिसके चलते वो बच ज्यादा है. लेकिन अगले दिन इसे कई लोग खाने में अनाकानी करते हैं. क्योंकि फ्रेश खाने को सेहत के लिए ज्यादा हेल्दी माना जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बासी रोटी भी सेहत के लिए कमाल मानी जाती है. मगर सवाल यहां आकर खड़ा हो जाता है जब चावल और रोटी में किसी एक को चुनना हो. तो चलिए जानते हैं बासी रोटी या बासी चावल सेहत के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद.

बासी रोटी खाने के फायदे- (Basi Roti Khane Ke Fayde)

बासी रोटी में ताजी रोटी की तुलना में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद कर सकती है. इतना ही नहीं इसमें मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे टूटते हैं, जिससे शरीर को लंबे समय तक एनर्जी मिलती रहती है. बासी रोटी के सेवन से वजन और डायबिटीज को कंट्रोल में रखने में मदद मिल सकती है.

बासी चावल खाने के फायदे- (Basi Chawal Khane Ke Fayde)

बासी होने पर चावल के स्टार्च टूट जाते हैं, जिससे वे पचाने में आसान हो जाते हैं. बासी चावल को दही के साथ खाने पर प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, जो पाचन और गट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं.

बासी रोटी और बासी चावल में से क्या चुनना है? (What to choose between stale bread and stale rice?

यदि आपको अधिक फाइबर और कम एनर्जी चाहिए तो बासी रोटी एक बेहतर विकल्प है. यदि आप गट हेल्थ और वजन घटाने पर ध्यान दे रहे हैं तो दही के साथ बासी चावल बेहतर हो सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

