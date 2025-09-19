विज्ञापन
खुबानी खाने के फायदे और नुकसान जान हो जाएंगे हैरान

Apricots Benefits And Side Effects: एप्रीकॉट (खुबानी) को कच्चा या सूखा दोनों ही तरह से खाया जा सकता है. इसे डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं.

Apricots Benefits And Side Effects: एप्रीकॉट एक बीज वाला फल है जिसे खुबानी के नाम से भी जाना जाता है. एप्रीकॉट को कच्चा या सूखे मेवे (apricot dry fruit) दोनों ही तरह से खाया जा सकता है. माना जाता हैं कि एप्रीकॉट की खेती सबसे पहले चीन में की गई थी. इसमें विटामिन ए, बी ,सी और विटामिन ई के तत्व मौजूद होने के साथ-साथ पोटैशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, फॉस्फोरस जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके फायदे के साथ कुछ नुकसान भी हैं. तो चलिए जानते हैं एप्रीकॉट खाने के फायदे.

कैसे करें एप्रीकॉट को डाइट में शामिल- (How To Include Apricots In Diet)

एप्रीकॉट को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. इससे आप स्मूदी बना सकते हैं.

कैसे बनाएं एप्रीकॉट स्मूदी- How To Make Apricots Smoothie:

सामग्री-

  • एप्रीकॉट (खुबानी)
  • दही (योगर्ट)
  • दूध या अलमंड मिल्क
  • शहद 

विधि-

1. एप्रीकॉट स्मूदी को बनाने के लिए सबसे पहले एप्रीकॉट को धोकर साफ कर लें और उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें.
2. एक ब्लेंडर में एप्रीकॉट, दही, दूध, और शहद डालें.
3. सभी सामग्रियों को अच्छी तरह ब्लेंड करें जब तक कि मिश्रण स्मूद न हो जाए.
4. अगर आप स्मूदी को ठंडा और गाढ़ा चाहते हैं तो बर्फ के टुकड़े डालकर फिर से ब्लेंड करें.
5. एप्रीकॉट स्मूदी तैयार है. इसे एक गिलास में डालकर तुरंत परोसें.

एप्रीकॉट खाने के फायदे- (Apricots Khane Ke Fayde)

एप्रीकॉट में एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं. जो हार्ट को हेल्दी रखने का काम करते हैं. ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेबल को भी कम करने में मदद कर सकते हैं. इतना ही नहीं इसमें मौजूद गुण स्किन के लिए भी काफी अच्छे माने जाते हैं. एप्रीकॉट में कैल्शियम और फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है. जो हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है. ये अर्थराइटिस के दर्द में भी मदद करने का काम कर सकता है. 

एप्रीकॉट खाने के नुकसान- (Apricots Khane Ke Nuksan)

एप्रीकॉट में फाइबर होता है और इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से कुछ लोगों को पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इतना ही नहीं कुछ लोगों को एप्रीकॉट से एलर्जी जिससे त्वचा पर चकत्ते या अन्य समस्याएं हो सकती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

