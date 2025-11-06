विज्ञापन
सरसों और नारियल का तेल नहीं इस फल तेल से बनाएं खाना स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त

Apricot Oil Benefits: भारतीय घरों में आमतौर पर खाना पकाने के लिए सरसों और नारियल के तेल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि खुबानी के तेल के सेवन से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Khubani Ke Tel Ke Fayde: जब भी भारतीय घरों में खाना पकाने की बात आती है तो सबसे पहले सरसों के तेल का जिक्र होता है. क्योंकि बड़े पैमाने पर सरसों के तेल को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे तेल के बारे में बता रहे हैं जो न सिर्फ आपके खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि शरीर को कई लाभ पहुंचाने में भी मददगार है. हम बात कर रहे हैं खुबानी के तेल की. खुबानी एक ऐसा फल है जिसका सेवन सेहत के लिए रामबाण से कम नहीं है. आपको बता दें कि खुबानी में विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, फाइबर, पोटैशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट, बीटा-कैरोटीन, ल्यूटिन जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और कैसे करना चाहिए इसका सेवन.

कैसे करें खुबानी के तेल का इस्तेमाल- (How To Consume Apricot Oil)

1. फ्राई करने- खुबानी का तेल हाई स्मोक पॉइंट के कारण तलने के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है. 

2. सलाद ड्रेसिंग- आप खुबानी के तेल को सलाद ड्रेसिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं. 

3. डेसर्ट- खुबानी तेल का उपयोग डेसर्ट और अन्य व्यंजनों में स्वाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. 

4. सॉसेज- आप दाल या स्मूदी जैसे व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए एक चम्मच  खुबानी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

खुबानी का तेल खाने के फायदे- (Apricot Oil Benefits)

1. पाचन-

खुबानी का तेल पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है. इसमें मौजूद फैटी एसिड्स पाचन को बेहतर बनाते हैं और पेट की समस्याओं को कम कर सकते हैं.

2. दिल-

खुबानी का तेल दिल की सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. 

3. इम्यूनिटी-

खुबानी का तेल विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

