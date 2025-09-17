सुबह उठते ही बासी मुंह चबा लें ये हरी पत्तियां, इन 4 समस्याओं से झट से मिलेगा आराम

Chewing Guava Leaves Benefits In Hindi: अमरूद एक ऐसा पौधा है जिसके पत्ते, फल और बीज सभी का इस्तेमाल सेहत के लिए किया जाता है. हर मौसम में मिलने वाला ये फल लगभग हर किसी का फेवरेट है. इसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. इसका खट्टा-मीठा स्वाद दूसरे फलों से इसे अलग बनाता है. लेकिन सिर्फ अमरूद ही नहीं, इसके पत्ते भी सेहत के लिए गुणकारी माने जाते हैं. रोजाना खाली पेट अमरूद की पत्तियां चबाने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि इसमें मैग्नीज, पोटैशियम, विटामिन, विटामिन सी, मिनरल, लाइकोपीन, फाइबर जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं.

अमरूद के पत्ते चबाने के फायदे- (Amrood Ke Patte Khane Ke Fayde)

1. मुंह के छाले-

अमरूद के पत्तों को मुंह के छालों के लिए रामबाण माना जाता है. आपको बता दें कि छालों की समस्या गर्मी हो या सर्दी हर मौसम में परेशान करती है. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो सुबह खाली पेट और दिन में 2-3 बार अमरूद के पत्तों को चबाकर खा सकते हैं. इससे छाले से राहत मिल सकती है.

ये भी पढ़ें- सिर्फ डाइट से गायब की एक चीज और 90 किलो की डेंटिस्ट ने 6 महीने में घटा लिया 30 किलो वजन, यहां जानें कैसे

2. वजन घटाने -

अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं तो सुबह खाली पेट अमरूद के पत्तों का सेवन कर कर सकते हैं. इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. आप इसकी चाय बनाकर भी पी सकते हैं.

3. पाचन-

पाचन की समस्या आज के समय की एक आम समस्या में से एक है. गलत खान-पान और लाइफस्टाइल के चलते सबसे ज्यादा ये समस्या परेशान करती है. अगर आप भी पेट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो खाली पेट अमरूद की पत्तियों का सेवन कर सकते हैं.

4. स्किन-

अमरूद की पत्तियों में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो स्किन को तमाम तरह की समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)