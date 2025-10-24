Dry Apricot Khane Se Kya Hota Hai: खुबानी देखने में जितना सुंदर होता है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट और फायदेमंद भी है. ज्यादातर लोग इसे सूखे रूप में यानी ड्राई खुबानी के रूप में खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? इसमें मौजूद फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स शरीर को कई तरह के लाभ पहुंचा सकते हैं. अगर आप भी उन लाभों के बारे में जानना चाहते हैं तो स्टोरी में बने रहिए आज हम आपको खुबानी खाने के बड़े फायदों के बारे में बताने वाले हैं तो चलिए जानते हैं किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन.

सबसे ज्यादा फायदेमंद ड्राई फ्रूट कौन सा है?

स्किन: खुबानी विटामिन ए और ई से भरपूर है, जो त्वचा को चमकदार और स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकती है. अगर आप ड्राई खुबानी को रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाते हैं तो चेहरे पर प्राकृतिक ग्लो लाया जा सकता है. यह त्वचा की नमी को बनाए रखता है और झुर्रियों को कम करने में भी मदद कर सकता है.

आंखों: खुबानी में पाया जाने वाला विटामिन ए आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. यह आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों से बचाव करवा सकता है. जो लोग अपना ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताते हैं उनके लिए खुबानी एक अच्छा फल माना जा सकता है.

पाचन: खुबानी में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है जो पेट के लिए फायदेमंद मानी जाती है. जो लोग पेट से जुडी दिक्कतें जैसे कब्ज और भारीपन से परेशान रहते हैं उनके लिए ड्राई खुबानी का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. आप रात में इसे पानी में भिगोकर सुबह खा सकते हैं और पेट को ठीक रख सकते हैं.

दिल: खुबानी में पाया जाने वाला पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं. यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिससे दिल से जुडी बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है. जो लोग अपनी दिल की सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, उन्हें नियमित रूप से थोड़ी मात्रा में खुबानी खानी चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)