कैसे पता लगाएं अंजीर नकली है या असली, यहां हैं असली अंजीर को पहचानने के तरीके | Anjeer Fig Real or Fake

Anjeer Fig Real or Fake | Asli Anjeer Ko Kaise Pahchane: अंजीर शरीर के लिए बेहद लाभकारी है, लेकिन तभी जब वह असली हो. कुछ बताए गए तरीकों से आप बाजार में मिलने वाली अंजीर की सही पहचान कर सकते हैं. 

असली अंजीर को कैसे पहचानें? | Anjeer Fig Real or Fake | Asli Anjeer Ko Kaise Pahchane

Anjeer Fig Real or Fake | Asli Anjeer Ko Kaise Pahchane: ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवे (Dry Fruits) सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाते, बल्कि शरीर को मजबूती देने का काम भी करते हैं. इन्हीं में से एक है - अंजीर, जिसे बहुत लोग पसंद करते हैं. चाहे जिम जाने वाले युवा हों या डायबिटीज के मरीज, अंजीर सभी के लिए फायदेमंद माना जाता है. लेकिन बाजार में मिलने वाली हर अंजीर सेहत के लिए अच्छी हो, ये ज़रूरी नहीं. असली और नकली अंजीर (Nakli Anjeer) के बीच फर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नकली या प्रोसेस्ड अंजीर से शरीर को नुकसान (Anjeer ke Nuksan) भी हो सकता है.

बाजार में अंजीर के नाम (Nakali Anjeer) पर ऐसे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिनमें मिलावट होती है या जिन्हें चमकदार दिखाने के लिए केमिकल्स से प्रोसेस किया गया होता है. ऐसी अंजीर (Asli Anjeer) देखने में भले अच्छी लगे, लेकिन इसका सेवन करने से सेहत बिगड़ सकती है.

कैसे पहचाने असली नकली अंजीर, असली अंजीर को कैसे पहचानें? (How to Identify Real Or Fake Figs)


रंग देखकर करें पहचान

अगर आप अंजीर खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसके रंग पर ध्यान दें. अगर अंजीर गोल्डन या पीली चमकदार दिख रही है, तो संभल जाइए. इसे सुंदर और साफ-सुथरा दिखाने के लिए उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं. वहीं, अगर अंजीर का रंग हल्का भूरा या गहरा भूरा है और वह ज्यादा चमकदार नहीं दिखती, तो वह ज्यादातर असली और सेहतमंद होती है.

अंदर से कैसी दिखती है?

दूसरा तरीका है अंजीर को बीच से तोड़कर देखना. अगर अंदर से उसका रंग लाल या गहरा मरून है और उसमें छोटे-छोटे बीज साफ दिखाई दे रहे हैं, तो वह असली है. अगर अंजीर को तोड़ने पर वह अंदर से सफेद या पीली दिखे, तो वह या तो बहुत पुरानी है या केमिकल से प्रोसेस की गई है. ऐसी अंजीर से बचना ही बेहतर होगा.

बीजों की संख्या भी है अहम

एक अच्छी अंजीर में बीजों की संख्या अधिक होती है. अगर बीज साफ नजर आ रहे हैं और दाना काटने पर एक हल्का खट्टा-मीठा स्वाद आए, तो वह उच्च गुणवत्ता वाली मानी जाती है. नकली या मिलावटी अंजीर में यह खासियत नहीं होती.

स्पर्श से भी पहचानें

असली अंजीर को जब आप हाथ में लेते हैं और हल्के दबाव से अंगूठे व उंगलियों के बीच दबाते हैं, तो वह नरम और थोड़ी चिपचिपी होती है. अगर अंजीर दबाते ही टूटने लगे या सूखी और कठोर लगे, तो समझ लीजिए कि वह बासी या नकली है. उसमें पोषक तत्व नहीं बचे होते और उसे चबाने में भी परेशानी होती है.

कीमत से न करें समझौता

असली अंजीर की कीमत थोड़ी अधिक होती है, क्योंकि यह सीधे खेतों से आती है और उसमें किसी तरह की प्रोसेसिंग नहीं की जाती. अगर कोई दुकानदार बहुत कम दाम में अंजीर दे रहा है, तो सावधान हो जाइए. सस्ते के लालच में सेहत से समझौता न करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

