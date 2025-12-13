विज्ञापन
विशेष लिंक

ओरिजिनल अंजीर की पहचान कैसे करें? जानें इसके फायदे और नुकसान

Real Vs Fake Anjeer: आप इस समय असली अंजीर खरीद रहे हैं या नहीं ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है. यहां जानें ओरिजिनल अंजीर की पहचान कैसे करें?

Read Time: 3 mins
Share
ओरिजिनल अंजीर की पहचान कैसे करें? जानें इसके फायदे और नुकसान
कैसे पता चलेगा कि अंजीर अच्छे हैं?

Real Vs Fake Anjeer: अंजीर पाचन सुधारने और शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करती है. यही कारण है लोग फिट रहने के लिए अंजीर को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, लेकिन अब सवाल यह कि जो अंजीर आप खा रहे हैं, वो असली है नकली. अगर आप भी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो स्टोरी में बने रहिए यहां जानें ओरिजिनल अंजीर की पहचान कैसे करें?

असली अंजीर की क्या पहचान है?

अगर आप अंजीर खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसके रंग पर ध्यान दें. अगर अंजीर गोल्डन या पीली चमकदार दिख रही है, तो समझ जाएं इसे सुंदर बनाने के लिए उसमें केमिकल मिलाए गए हैं. वहीं, अगर अंजीर का रंग हल्का भूरा या गहरा भूरा है और वह ज्यादा चमकदार नहीं दिखती, तो वह असली हो सकती है. इसके अलावा दूसरा तरीका है अंजीर को बीच से तोड़कर देखना. अगर अंदर से उसका रंग लाल या गहरा मरून है और उसमें छोटे-छोटे बीज साफ दिखाई दे रहे हैं, तो वह असली है और अगर तोड़ने पर वह अंदर से सफेद या पीली दिखे तो वे नकली हो सकती है.

इसे भी पढ़ें: जानें 50 से ऊपर की महिलाओं की थाली में क्या- क्या होना चाहिए

अंजीर खाने के फायदे?

पाचन: अंजीर में मौजूद फाइबर पेट को साफ रखता है और कब्ज जैसी समस्या से राहत दिला सकता है.

दिल: अंजीर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और दिल की सेहत को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है.

हड्डियों: अंजीर में कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम होता है, जो हड्डियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

अंजीर खाने के नुकसान?

एलर्जी: कुछ लोगों को अंजीर से एलर्जी हो सकती है, जिसके कारण त्वचा पर चकत्ते, पेट दर्द, दस्त और अन्य समस्याएं हो सकती हैं.

गर्भावस्था: गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान अंजीर का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.

डायबिटीज: अंजीर में प्राकृतिक शर्करा होती है, जो डायबिटीज के रोगियों के लिए हानिकारक हो सकती है. 

Watch Video:  

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tips To Identify Real Or Fake Figs, Asli Anjeer Ko Kaise Pahchane, How To Identify Real Figs, How To Identify Real Or Fake Figs, Asli Anjeer Ko Kaise Pehchane
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com