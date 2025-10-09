विज्ञापन
विशेष लिंक

रात में क्यों नहीं नहाना चाहिए? आज से बदल लें ये आदत, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने

Raat Ko Nahane Ke Nuksan: तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि रात को नहाने के क्या नुकसान हैं और किन लोगों को अपनी ये आदत बदल लेनी चाहिए. 

Read Time: 3 mins
Share
रात में क्यों नहीं नहाना चाहिए? आज से बदल लें ये आदत, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने
रोज रात को नहाना क्यों नहीं चाहिए?

Raat Ko Nahane Ke Nuksan: दिनभर की थकान के बाद कई लोग रात को सोने से पहले नहाना पसंद करते हैं. इससे न सिर्फ ताजगी महसूस होती है, बल्कि दिनभर की थकान भी दूर हो जाती है, लेकिन अब सवाल ये है कि देर रात नहाना शरीर के लिए फायदेमंद है या नहीं? रात के समय शरीर का तापमान स्वाभाविक रूप से थोड़ा कम हो जाता है ताकि नींद आने में आसानी हो. ऐसे में अचानक ठंडे या गुनगुने पानी से नहाने पर शरीर के तापमान में असंतुलन पैदा हो सकता है. तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि रात को नहाने के क्या नुकसान हैं और किन लोगों को अपनी ये आदत बदल लेनी चाहिए. 

रात में क्यों नहीं नहाना चाहिए | Side Effects Of Taking Shower At Night

सर्दी-जुकाम: रात के समय नहाने से शरीर में ठंडक तेजी से प्रवेश कर सकती है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ सकती है और सर्दी, जुकाम, गले में खराश या जोड़ों में दर्द की संभावना बढ़ सकती है. ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए रात में नहाने से बचना चाहिए.  

इसे भी पढ़ें: सब्जा के बीज को खाने से होने वाले फायदों के बारे में जानते हैं?

सिरदर्द: कई लोगों को रात को नहाने के बाद सिर में दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है, जिन लोगों को माइग्रेन या हाई बीपी की समस्या रहती है, उनके लिए यह और भी हानिकारक साबित हो सकता है. इसलिए उन्हें रात को नहाने से बचना चाहिए. 

कमजोर इम्यूनिटी: नियमित रूप से रात को नहाने से शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है और आप बार-बार बीमार पड़ सकते हैं, जिससे संक्रमण या एलर्जी की संभावना बढ़ सकती है. शरीर को ठेक रखने के लिए अपनी आदत को बदलें. 

हार्मोनल असंतुलन: रात में नहाने से मेलाटोनिन नींद लाने वाला हार्मोन प्रभावित हो सकता है, जो थकान और तनाव जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है. शरीर को ठीक रखने के लिए रात में नहाने से बचें. 

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Does Bathing At Night Affect Your Luck, Bathing At Night Affect Luck, Bathing At Night Attract Bad Luck, Bathing At Night Attract Good Luck
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com