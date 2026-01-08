विज्ञापन
अमरूद में सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन पाया जाता है?

Amrood Ke Fayde: अमरूद एक ऐसा फल है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं, तो इस विटामिन की कमी को दूर किया जा सकता है.

Amrood Ke Fayde: अमरूद में कौन सा विटामिन होता है.

Guava Benefits In Hindi: फलों को सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं. अमरूद उन फलों में से एक है जिसे सेहत का खजाना कहें तो गलत नहीं होगा. सर्दियों के मौसम में आने वाले फ्रेश अमरूद को स्वाद और सेहत से भरपूर माना जाता है. अमरूद को कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. अगर आप रोजाना एक अमरूद का सेवन करते हैं, तो शरीर को इन समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है.

अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है? (Which vitamin is found in guava)

1. विटामिन सी- (Vitamin C) 

अमरूद में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है. विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है. 

2. विटामिन ए- (Vitamin A) 

अमरूद में विटामिन ए भी पाया जाता है, जो आंखों और स्किन के लिए काफी अच्छा माना जाता है. 

3. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स- (B Vitamins) 

अमरूद में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अच्छी मात्रा में पाया जाता है, स्किन के शरीर के लिए काफी अच्छा माना जाता है.

4. विटामिन के- (Vitamin K) 

अमरूद में विटामिन के भी पाया जाता है, जो खून के थक्के जमने और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है. 

कैसे करें अमरूद को डाइट में शामिल- (How To Include Guava In Diet)

1. अमरूद की चटनी- 

अमरूद की चटनी न सिर्फ स्वादिष्ट होती है बल्कि, सेहत के लिए भी कमाल है. इसे खाने से इम्यूनिटी को मजबूत, पाचन को भी बेहतर रखने में मदद मिल सकती है. 

कैसे बनाएं-

अमरूद की चटनी बनाने के लिए नींबू का रस, हरी मिर्च, अदरक, नमक और धनिए की पत्ती और अमरूद को धोकर काट लें और मिक्सर में डालकर पीस लें. इसे आप चावल और रोटी के साथ पेयर कर सकते हैं. 

2. अमरूद का सलाद-

सलाद को सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है. अगर आप सलाद खाना पसंद करते हैं, तो अपने सलाद बाउल में अमरूद को शामिल कर सकते हैं. इससे इम्यूनिटी को मजबूत, पाचन को बेहतर और वजन को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. 

कैसे बनाएं-

अमरूद को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. इसमें पपीता, सेब, खीरा या आपको जो भी फल सब्जियां पसंद हैं उन्हें काटकर डालें, काला नमक मिलाएं और मिक्स करके खा लें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

