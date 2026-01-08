अमा आम चाय कौन पीता है भई, छोड़ो! सीना तानकर रजवाड़ी चाय का स्वाद लो, पर पहले सब जान लो, क्या है कहां से आई और पूरा इतिहास

विज्ञापन
Rajwadi Chai: चाय भारत में सबसे ज्यादा पी जाने वाली ड्रिंक में से एक है. लेकिन क्या आपने कभी रजवाड़ी चाय का स्वाद चखा है. अगर नहीं तो एक बार जरूर करें ट्राई.

Rajwadi Chai Recipe: चाय का नाम लेते ही चाय पीने के शौकीनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. क्योंकि उनको आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी चाय दो वो मना नहीं करेंगे. कुछ लोग तो अपने दिन की शुरुआत ही एक कप गर्म चाय के साथ करते हैं. लेकिन रेगुलर चाय की बात न करके आज हम रजवाडी चाय के बारे में बात कर रहे हैं. क्या आपने चखा है रजवाडी चाय का स्वाद. अगर नहीं तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें.  

रजवाड़ी चाय कहां से आई? (Where did Rajwadi tea come from)

क्या आप जानते हैं कि रजवाडी चाय कंहा से आई. अगर आपको जवाब न है तो परेशान न हो हम आपको बता रहे हैं कि रजवाड़ी चाय कहा से आई. आपको बता दें कि रजवाड़ी चाय भारत के राजस्थान और गुजरात में बनाई जाने वाली एक खास चाय है. इसे 'रजवाड़ी' इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मतलब है शाही. यह चाय अपने खुशबूदार मसाले, केसर और रिच स्वाद के लिए जानी जाती है. 'रजवाड़ी' शब्द का अर्थ ही शाही है, और यह चाय राजस्थान की शाही रसोई से निकली है, जहां इसे खास मसालों और विधि से बनाया जाता है.

रजवाड़ी चाय, सामान्य चाय से कैसे अलग- (How is Rajwadi tea different from normal tea)

रजवाड़ी चाय, सामान्य चाय से इसलिए अलग होती है क्योंकि, इसमें कैरामलाइज़्ड चीनी, ब्राउन शुगर, केसर, और शाही मसालों का इस्तेमाल किया जाता है.

कैसे बनाएं रजवाड़ी चाय- (How To Make Rajwadi Chai)

सामग्री-

  • दूध
  • चाय पत्ती
  • इलायची पाउडर
  • दालचीनी पाउडर
  • काली मिर्च पाउडर
  • जायफल पाउडर
  • कैरामलाइज़्ड चीनी
  • केसर के धागे 
  • लौंग

विधि-

इस चाय को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध को गरम करें. इसमें चाय पत्ती, इलायची पाउडर, दालचीनी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लौंग और जायफल पाउडर मिलाएं. कुछ मिनट तक उबालें. अगर आप चाहते हैं कि चाय मीठी हो, तो इसमें कैरामलाइज़्ड चीनी मिलाएं. केसर के धागे मिलाएं. चाय को गरमा गरम कप में डालें और पिएं.

