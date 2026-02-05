विज्ञापन
विशेष लिंक

सेब से 10 गुना अधिक प्रोटीन पाया जाता है इस सस्ते फल में, इन लोगों के लिए वरदान से कम नहीं

Amrood Ke Fayde: अमरूद पोषक तत्वों का पावरहाउस है. विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर इस फल का रोजाना सेवन करने से शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है.

Read Time: 3 mins
Share
सेब से 10 गुना अधिक प्रोटीन पाया जाता है इस सस्ते फल में, इन लोगों के लिए वरदान से कम नहीं
Benefits Of Guava: हर दिन एक अमरूद खाने से दूर होगी बीमारियां.

Benefits of guavaअमरूद न केवल स्वाद का सरदार है, बल्कि सेहत का भी राजा है. यह पोषक तत्वों का पावरहाउस भी है. विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, अमरूद एक सच्चा सुपरफ्रूट है, जो आपकी पूरी सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. भरपूर पोषण देने की वजह से ही इसे सुपरफूड की कैटगरी में रखा गया है. हर दिन एक अमरूद खाने वाला व्यक्ति कई बीमारियों से खुद को बचा सकता है. आइए जानते हैं अमरूद के फायदों के बारे में और जानेंगे कि इसे सुपरफूड क्यों कहा जाता है.

अमरूद खाने के फायदे- (Benefits of eating guava)

सेब से 10 गुना अधिक प्रोटीन- (10 times more protein than apple)

एक अमरूद में एक सेब की तुलना में 10 गुना अधिक प्रोटीन होता है. एक सेब में 0.3 ग्राम प्रोटीन होता है तो वहीं एक अमरूद में 3 ग्राम प्रोटीन होता है.

भरपूर विटामिन सी-

अमरूद में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है. अगर संतरे से इसकी तुलना की जाए तो चार संतरे के बराबर विटामिन सी सिर्फ एक अमरूद में होता है. वहीं सेब से 10 गुना अधिक विटामिन सी अमरूद में होता है.

एंटीऑक्सीटेंड और फ्लेवोनॉयड्स-

अमरूद में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीटेंड और फ्लेवोनॉयड्स होते है. एंटीऑक्सीटेंड और फ्लेवोनॉयड्स दिल की सेहत के लिए आर्टरीज के लिए बेहद फायदेमंद हैं.

मिनरल्स से भरपूर-

अमरूद में मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में होता है. अगर सेब से तुलना की जाए तो इसमें सेलेनियम, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों ही 4-6 गुना अधिक होते हैं. दूसरे विटामिन्स की बात करें तो इसमें विटामिन ए, बी, डी और के भी सेब की तुलना में 4-5 गुना अधिक होते हैं.

डायबिटिक्स के लिए फायदेमंद

अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो भी आप अमरूद खा सकते हैं. चूंकि अमरूद के हरे वाले भाग में अधिक शुगर होता है आप इसे निकाल कर अंदर के हिस्से को खा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- विटामिन सी का खजाना है आमड़ा, इन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
 Benefits Of Guava, Benefits Of Guava,  What Happens If You Eat 1 Guava Every Day, Guava Fruit Contains 10 Times More Protein Than Apples, Amrood Khane Ke Fayde, Benefits Of Eating Guava,  guava
Get App for Better Experience
Install Now