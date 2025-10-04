विज्ञापन
Green Pickle Recipe: अगर आप भी अचार खाने के शौकीन हैं तो यहां से नोट कर लीजिए 15 मिनट में बनकर तैयार होने वाली हरी मिर्च का अचार, स्वाद ऐसा कि खाते ही आ जाएगा मजा.

15 मिनट में घर पर बनाएं मिर्ची का अचार, ना धूप में सुखाना ना दिनभर का काम झटपट बनाएं तीखा चटपटा अचार
15 मिनट में बनाएं तीखा-चटपटा हरी मिर्च का अचार.

15 Minutes Green Pickle Recipe: भारतीय खाने की थाली को अचार के बिना अगर अधूरा कहा जाए तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा. किसी के घर पर जाकर खाना हो या फिर किसी रेस्तरां या पार्टी फंक्शन में आपको अचार जरूर मिल जाएगा. ये खाने का स्वाद बढ़ाने में भी मदद करता है. खाने में स्वादिष्ट लगने वाले इस अचार को बनाने का प्रोसेस काफी लंबा होता है. क्योंकि अचार बनाने के लिए उसको धूप में दिखाना, मसाले पीसना और दिनभर की मेहनत जैसी झंझटें लोगों को इसे बनाने से पीछे हटा देती हैं. अगर आप अचार खाने के शौकीन हैं तो हमारे पास आपके लिए हैं हरी मिर्च का इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार.

इस अचार को आप दाल-चावल, पराठा या रोटी-सब्ज़ी के साथ खाएं — इसकी तीखी, खट्टी और चटपटी स्वाद हर एक बाइट में और मजा देगा. इस अचार की सबसे अच्छी बात  है कि इसे बनाने में ना तो ज्यादा समय लगता है बल्कि न ही धूप दिखाने की जरूरत पड़ती है.

इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार कैसे बनाएं

सामग्री

  • हरी मिर्च (कम तीखी, मोटी वाली) – 250 ग्राम
  • सरसों का तेल – आधा कप
  • नींबू का रस – 4-5 बड़े चम्मच (इच्छानुसार)
  • पीली सरसों (राई दाल) – 2 बड़े चम्मच
  • सौंफ – 1 बड़ा चम्मच
  • मेथी दाना – 1 छोटा चम्मच
  • कलौंजी (मंगरैल) – 1 छोटा चम्मच
  • हल्दी पाउडर – आधा छोटा चम्मच
  • नमक – स्वादानुसार

अचार बनाने की विधि:

सबसे पहले हरी मिर्च को अच्छी तरह धो लें और साफ़ कपड़े से पूरी तरह सुखा लें. मिर्च के डंठल हटा दें और उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. अब इन्हें थोड़ी देर खुली हवा में रख दें या फिर एक पैन में हल्का सा गर्म कर लें. फिर गैस बंद कर दें और मिर्च को ठंडा होने दें. एक पैन में पीली सरसों, सौंफ और मेथी दाना डालकर धीमी आंच पर 1-2 मिनट भूनें. फिर इन्हें दरदरा पीस लें.

एक बड़े बर्तन में कटी हुई मिर्च लें और उसमें ये दरदरे मसाले, कलौंजी, हल्दी पाउडर और नमक डालें. अब ऊपर से ठंडा किया हुआ सरसों का तेल डालें और सबको अच्छी तरह मिलाएं ताकि मसाले मिर्च पर अच्छी तरह लिपट जाएं. चाहें तो इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं — इससे अचार में हल्की खटास और ज़ायका आ जाएगा. अचार को 1-2 घंटे ऐसे ही छोड़ दें ताकि मसाले अच्छे से घुल जाएं. इसके बाद आप इसे खाने के साथ परोस सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

