आज क्या बनाऊं: सिर्फ 5 मिनट में बनाएं ढाबा स्टाइल हरी मिर्च का अचार, फटाफट नोट करें रेसिपी

Green Chili Pickle Recipe: ठंड के मौसम में तरह-तरह के अचार घर में बनाए जाते हैं. अगर आप भी मिर्च यानि तीखा खाने के शौकीन हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें ढावा स्टाइल मिर्च का अचार. जी हां वही स्वाद और वही तीखापन जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देगा. सर्दियों के मौसम में आलू का पराठा, गोभी का पराठा और मूली का पराठा खासतौर पर बनाए और खाए जाते हैं. जब इसमें इस मिर्च के अचार को एड किया जाता है तो इसका स्वाद ही अलग होता है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं मिर्च का अचार- (How To Make Green Chili Pickle Recipe)

सामग्री-

हरी मिर्च

सरसों का तेल

नींबू का रस

नमक

हल्दी पाउडर

लाल मिर्च पाउडर

अमचूर पाउडर

हींग

मेथी दाना

लहसुन की कलियां (वैकल्पिक)

विधि-

हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हरी मिर्च को अच्छी तरह धोकर सुखा लें. मिर्च के डंठल हटा दें और उन्हें दो-तीन जगह से चीर लें. एक मिक्सर में नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, हींग, और मेथी दाना डालकर दरदरा पीस लें. एक बाउल में चीरकर रखी हुई हरी मिर्च, पिसा हुआ मसाला मिश्रण, और नींबू का रस मिलाएं. अच्छी तरह मिला लें. एक पैन में सरसों का तेल गरम करें. तेल ठंडा होने पर इसे अचार में डालें और अच्छी तरह मिला लें. अचार को एक साफ और सूखे कांच के बर्तन में भरें और इसे 2-3 दिन के लिए धूप में रखें. इसके बाद इसे फ्रिज में स्टोर करें.

टिप्स- ढाबा स्टाइल अचार में अधिक तेल का उपयोग किया जाता है, जो इसे स्वादिष्ट और टिकाऊ बनाता है. मसालों का संतुलन ढाबा स्टाइल अचार का मुख्य आकर्षण है. आप अपनी पसंद के अनुसार मसालों की मात्रा का उपयोग कर सकते हैं.

