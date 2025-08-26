सुबह खाली पेट अजवाइन का पानी पीने के क्या फायदे हैं? इन 5 लोगों को जरूर पीना चाहिए ये पानी

Ajwain Ka Pani Peene Ke Fayde: हर किचन में पाया जाने वाला अजवाइन एक ऐसा मसाला है जो कई तरह की बीमारियों को दूर करने में मदद कर सकता है. इसमें प्रोटीन, फैट, खनिज पदार्थ, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, थायमिन, राइबोफ्लेविन, फॉस्‍फोरस, आयरन और नियासिन जैसे तत्व पाए जाते हैं. ऐसे में अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट इसके पानी का सेवन करते हैं, तो यह आपके शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. चलिए जानते हैं अजवाइन का पानी पीने के फायदे क्या हैं.

Khali Pet Ajwain Ka Pani Peene Se Kya Hota Hai | Carom Seeds Water In Morning

अजवाइन का पानी पानी के फायदे

पाचन: अजवाइन में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो पाचन तंत्र को बेहतर रखकर गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं.

वेट: अजवाइन में मौजूद कम्पाउंड वजन कम करने में मदद कर सकते हैं. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो रोजाना सुबह इस ड्रिंक को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें.

इम्यूनिटी: अजवाइन पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं.

स्किन और बाल: अजवाइन का पानी स्किन और बालों के लिए भी फायदेमंद है. यह स्किन को चमकदार और बालों को हेल्दी बनाने में सहायक है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)