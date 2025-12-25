सौंफ का पानी या अजवाइन का पानी: पाचन और पेट की समस्याओं के लिए कौन सा है सबसे बेस्ट?

Saunf water vs Ajwain water: भारत में पेट की समस्याओं के लिए हर्बल पानी का इस्तेमाल सदियों पुराना घरेलू नुस्खा है. जब भी पेट से जुड़ी समस्याओं की बात आती है, तो दो चीजों का नाम सबसे पहले आता है, पहला सौंफ और दूसरा अजवाइन. इन दोनों में पाए जाने वाले तत्व पेट की तकलीफों को दूर करने में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है.

अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, तो आइए इनके फायदों और फर्क को करीब से समझते हैं.

क्या है सौंफ का पानी? | Saunf Water

सौंफ के बीजों को पानी में भिगोकर या उबालकर इसका पानी तैयार किया जाता है. बता दें इसकी तासीर ठंडी होती है और यह सवद में हल्का मीठा होता है, इसलिए इसे रोजाना पीया जा सकता है. इस पानी में मौजूद गुण पेट के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. यह पाचन तंत्र को आराम देते हैं और भारीपन को कम करने में मदद करते हैं.

पेट के लिए सौंफ के पानी के क्या फायदे हैं?

जो लोग पेट फूलने, गैस और एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं, उनके लिए यह पानी फायदेमंद साबित हो सकता है.

नियमित रूप से इसका पानी का सेवन शरीर में पाचक एंजाइम्स को बढ़ाता है, जिससे खाना आसानी से पच सकता है.

रात में भरी खाना खाने के बाद सौंफ का पानी पीना फायदेमंद साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें सीने में जलन या खट्टी डकारें आती हैं.

क्या है अजवाइन का पानी? | Ajwain Water

अजवाइन के बीजों को पानी में उबालकर या भिगोकर इसका पानी बनाया जा सकता है. इसकी तासीर गर्म होती है और स्वाद में यह थोड़ा तेज होता है. इसमें मौजूद 'थायमोल' नामक तत्व पाचन को तेज करता है.

पाचन के लिए अजवाइन के पानी के फायदे?

अजवाइन का पानी गैस, कब्ज और पेट दर्द से राहत दिला सकता है.

नियमित रूप से इसका सेवन पेट की हलचल को सुधारता है और सुस्त पाचन को एक्टिव कर सकता है.

जो लोग ब्लोटिंग या बदहजमी से परेशान रहते हैं, उनके लिए अजवाइन का पानी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

सौंफ Vs अजवाइन:

तासीर :सौंफ का पानी ठंडा होता है. वहीं, अजवाइन का पानी पीने में गर्म और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है.

:सौंफ का पानी ठंडा होता है. वहीं, अजवाइन का पानी पीने में गर्म और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है. उपयोग : जो लोग एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं, उनके लिए सौंफ का पानी बेहतर है. वहीं, जो लोग गैस और भारी बदहजमी से दुखी हैं, उनके लिए अजवाइन का पानी ज्यादा कारगर है.

: जो लोग एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं, उनके लिए सौंफ का पानी बेहतर है. वहीं, जो लोग गैस और भारी बदहजमी से दुखी हैं, उनके लिए अजवाइन का पानी ज्यादा कारगर है. असर: सौंफ का पानी नियमित इस्तेमाल के लिए अच्छा है, जबकि गंभीर पाचन समस्याओं में अजवाइन का पानी जल्दी राहत देता है.

बनाने और पीने का सही तरीका

सौंफ का पानी बनाने के लिए एक चम्मच सौंफ को रात भर पानी में भिगो दें और सुबह पिएं.

अजवाइन का पानी बनाने के लिए एक चम्मच अजवाइन को पानी में उबालें, फिर छानकर पिएं.

सावधानी: ज्यादा मात्रा में किसी भी चीज का सेवन न करें और अगर आपको पहले से पेट की कोई गंभीर बीमारी है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

