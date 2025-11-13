विज्ञापन
Air Fryer Recipe: बिहार की फेमस लिट्टी अब मिनटो में बनकर होगी तैयार, नोट कर लें लिट्टी-चोखा की एयर फ्रायर रेसिपी

Air Fryer Litti-Chokha Recipe: अगर आप सोचते हैं कि लिट्टी बनाने के लिए कोयले की अंगीठी या मिट्टी का चूल्हा जरूरी है, तो ज़रा ठहरिए! आज हम आपको बताने जा रहे हैं एयर फ्रायर में लिट्टी-चोखा बनाने की आसान रेसिपी, जिसमें न धुआं होगा, न झंझट और स्वाद वही देसी!

Air Fryer Recipe: एयर फ्रायर मे बनाएं टेस्टी चिट्टी-चोखा.

Air Fryer Recipe: बिहार की मशहूर लिट्टी-चोखा सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि एक परंपरा है. जैसे इस समय देशभर में बिहार इलेक्शन की चर्चा हो रही है ठीक उसी तरह से देशभर में लोग इसके स्वाद के भी दीवाने हैं. गेहूं के आटे में सत्तू की मसालेदार भराई और घी में डूबी लिट्टी और उसके साथ परोसा जाने वाला मसालेदार बैंगन-आलू का चोखा. ये कॉम्बिनेशन हर खाने वाले का दिल जीत ही लेता है. और इसको सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है. अगर आपको लगता है कि लिट्टी बनाने के लिए अंगीठी या चूल्हे की जरूरत है तो अब आपके पास इसको बनाने का एक आसान तरीका है.

लिट्टी-चोखा रेसिपी ( Bihar Famous Litti-Chokha Recipe)

सामग्री (Ingredients)

लिट्टी बनाने के लिए:

    •    गेहूं का आटा – 2 कप
    •    तेल या घी – 2 टेबल स्पून
    •    नमक – स्वादानुसार
    •    पानी – गूंथने के लिए

सत्तू की भराई के लिए:

    •    सत्तू – 1 कप
    •    अदरक-लहसुन का पेस्ट – 1 टीस्पून
    •    हरी मिर्च बारीक कटी हुई – 1
    •    प्याज बारीक कटा – 1 छोटा
    •    नींबू का रस – 1 टेबल स्पून
    •    अचार का मसाला – 1 टीस्पून (वैकल्पिक)
    •    सरसों का तेल – 1 टीस्पून
    •    धनिया पत्ती – थोड़ा-सा
    •    नमक – स्वादानुसार
    •    पानी – 1-2 टेबल स्पून (मिश्रण को हल्का गीला करने के लिए)

लिट्टी बनाने की एयर फ्रायर रेसिपी (Air Fryer Litti Recipe Step-by-Step)

सबसे पहले गेहूं के आटे में नमक और 2 चम्मच तेल मिलाकर थोड़ा सख्त आटा गूंथ लें. अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख दें ताकि आटा सेट हो जाए. तब तक आप इसकी फिलिंग तैयार कर लें. 

इसके लिए एक बर्तन में सत्तू, प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन पेस्ट, नींबू रस, अचार मसाला, नमक और सरसों का तेल डालें. थोड़ा सा पानी छिडककर एक हल्का सा गीला पाउडर जैसा मिश्रण तैयार कर लें. आपकी फिलिंग बनकर तैयार है. 

आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं. हर लोई को हथेली से थोड़ा बेलें और बीच में 1 चम्मच सत्तू की फिलिंग रखें. अब किनारों को मोड़कर गोल लिट्टी तैयार कर लें. इसी तरह से सारी लिट्टी बनाकर रखें. 

अब एयर फ्रायर को 180°C पर प्रीहीट करें (5 मिनट) के लिए.  अब तैयार लिट्टियां एयर फ्रायर बास्केट में रखें. इन्हें 180°C पर 12–15 मिनट तक बेक करें. बीच में एक बार लिट्टियों को पलट दें ताकि दोनों ओर से सही से पक जाएं. आपकी लिट्टी सुनहरी भूरी दिखने लगे, मतलब तैयार है. इनको घी में डुबोएं और चोखा के साथ सर्व करें. एयर फ्रायर चोखा रेसिपी जानने के लिए यहां क्लिक करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

