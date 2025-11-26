विज्ञापन
विशेष लिंक

Air Fryer Recipe: एयर फ्रायर मे बनाएं टेस्टी और प्रोटीन से भरपूर सोया कबाब, नोट करें रेसिपी

Air Fryer Recipe: अगर आप खाने के शौकीन हैं और उसके साथ ही आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो आपके लिए एयर फ्रायर बिल्कुल परफेक्ट एप्लायंस साबित हो सकता है.

Read Time: 2 mins
Share
Air Fryer Recipe: एयर फ्रायर मे बनाएं टेस्टी और प्रोटीन से भरपूर सोया कबाब, नोट करें रेसिपी
Air Fryer Recipe: एयर फ्रायर मे बनाएं प्रोटीन से भरपूर सोया कबाब.

Air Fryer Recipe: अगर आप खाने के शौकीन हैं और उसके साथ ही आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो आपके लिए एयर फ्रायर बिल्कुल परफेक्ट एप्लायंस साबित हो सकता है. इसमें आप अपनी पसंदीदा रेसिपीज को बिना तेल के बना सकते हैं. मात्र एक चम्मच तेल की मदद से आप इसमें पकौड़ों से लेकर के समोसे और टिक्का तक बना सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे हेल्दी और टेस्टी सोया कबाब की रेसिपी जिसे आप एयर फ्रायर में बनाकर तैयार कर सकते हैं. 

सोयाबीन कबाब रेसिपी

सामग्री

  • सोयाबीन चंक्स/नगेट्स – 1 कप
  • उबला आलू – 2 मध्यम आकार
  • प्याज – 1 बारीक कटा
  • हरी मिर्च – 2 बारीक कटी
  • अदरक-लहसुन पेस्ट – 1 चम्मच
  • धनिया पत्ती – 2 टेबलस्पून कटी हुई
  • चाट मसाला – 1 चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर – 1 चम्मच
  • गरम मसाला – ½ चम्मच
  • धनिया पाउडर – 1 चम्मच
  • नमक – स्वादानुसार
  • ब्रेडक्रम्ब्स – ½ कप
  • तेल – 1-2 चम्मच (ब्रश करने के लिए)

कबाब बनाने की विधि

सोयाबीन चंक्स को सबसे पहले गरम पानी में 10 मिनट के लिए भिगोकर रख दें. नरम होने पर इनके पानी को अच्छी तरह निचोड़ लें. मिक्सी में हल्का-सा पीसकर क्रम्ब जैसा तैयार कर लें. 

एक बाउल में पिसा सोयाबीन, मैश किया आलू, प्याज़, मिर्च, मसाले और धनिया मिलाए. स्मूथ मिक्स होने पर छोटे-छोटे कबाब का शेप दें. कबाब को ब्रेडक्रम्ब्स से अच्छे से कोट करें. लपेटें. एयर फ्रायर को 180°C पर प्रीहीट करे. अब बास्केट पर कबाब रखकर हल्का सा तेल से ब्रेश करें. 12–15 मिनट तक पकाएँ. बीच में कबाब को पलटकर ब्रश कर दें. जब कबाब सुनहरे और क्रिस्पी हो जाएं, बाहर निकाल लें. इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें. 

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Soya Kabab In Air Fryer Recipe, Air Fryer Recipe In Sya Kabab, Food News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com