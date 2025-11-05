Air Fryer Recipe: एयर फ्रायर मे बनाएं टेस्टी चीज गार्लिक ब्रेड, पार्टी स्नैक्स के लिए है परफेक्ट

Garlic Bread in Air Fryer Recipe: गार्लिक ब्रेड एक ऐसी साइड डिश है जो किसी भी पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्नैक्स बन जाता है. खासकर उनके लिए जो लोग चीज लवर हैं. लेकिन इसको घर पर बनाने से अक्सर लोग बचते हैं. लेकिन आज हम जो आपको रेसिपी बताने जा रहे हैं उसके बाद तो आप इसे घर पर झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं गार्लिक ब्रेड बनाने की रेसिपी.

गार्लिक ब्रेड एयर फ्रायर में कैसे बनाएं ( Garlic Bread in Air Fryer Recipe)

सामग्री

गार्लिक

बटर

ब्रेड स्लाइस

क्यूब चीज

ऑरिगानो

चिली फ्लेक्स

रेसिपी

गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले गार्लिक को छील लें. आपको लहसुन की अच्छी मात्रा चाहिए. इसके बाद लहसुन को एक पैन में तेल डालें और उसको शैलो फ्राई करें जब तक वो अच्छे से पक ना जाए. लहसुन जब सुनहरा और पक जाए तो गैस को बंद कर दीजिए. अब फोर्क की मदद से इसको पीस लें अब इसमें बटर डालकर मिक्स करें. बटर और गार्लिक जब अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. अब गार्लिक बटर को अच्छे से स्प्रेड कर लें. इसके बाद इसके ऊपर चीज लगाएं इसके ऊपर से ऑरिगेना और चिली फ्लेक्स डालें और एयर फ्रायर में 3-4 मिनट के लिए रख दें. बीच-बीच में चेक करते रहें और जब चीज पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो इसको बाहर निकालें. टेस्टी गार्लिक ब्रेड बनकर तैयार है. इसे बाहर निकालें स्लाइस काटें और गर्मा-गर्म सर्व करें.

