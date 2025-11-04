Air Fryer Recipe: एयर फ्रायर में झटपट बनकर तैयार होगा बैंगन का भरता, नोट कर लें रेसिपी

Air Fryer Recipe: अगर आप भी कम टाइम में अच्छा खाना खाने के साथ ही हेल्दी खाना चाहते हैं तो ये एयर फ्रायर रेसिपी सीरीज आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. एयर फ्रायर हमारे किचन में पाया जाने वाला एक ऐसा एप्लायेंस हैं जो हमारे खाने को कम तेल में फटाफट बनाकर तैयार कर देता है. तो आज हम आपको बताएंगे एयर फ्रायर में कैसे बनाएं बैंगन का भरता. बैंगन का भरता खाने में तो स्वादिष्ट लगता है लेकिन इसको भूनने में काफी समय लगता है. इसलिए हम इसे बनाने से अक्सर बचते हैं तो चलिए अब हम आपको बताते हैं एयर फ्रायर में बैंगन का भरता बनाने की रेसिपी.

एयर फ्रायर बैंगन भरता रेसिपी (Baigan Bharta in Air Fryer)

1 बैंगन

2 टमाटक

2 प्याज

हरी मिर्च

लाल मिर्च

लहसुन

नमक

तेल

हल्की

धनिया पाउडर

एयर फ्रायर में बैंगन भरता बनाने के लिए सबसे पहले बैंगन,टमाटर, प्याज को अच्छे से धोकर रख लें. इसके साथ ही लहसुन को छील कर और हरी मिर्च को धुल लें. अब बैंगन में चार कट लगाएं अंदर तक और इसमें लहसुन और हरी मिर्च को भर दें और ऊपरे से ब्रश से तेल लगा दें. इसी तरह प्याज, टमाटर, लाल मिर्च और हरी मिर्च पर तेल लगाकर सभी चीजों को एयर फ्रायर में 180 डिग्री सेल्सियस पर रख दें. इसके बाद बीच-बीच में इसको चेक करते रहें और जब बैंगन, प्याज और टमाटर सभी अच्छे से भुन जाएं तो चीजों को निकालें और ठंडा होने के लिए रख दें. अब बैंगन का छिलका निकालें और चाकू की मदद से काट लें. इसी तरह प्याज और टमाटर को भी काट लें, हरी मिर्च, लाल मिर्च को भी मसल लें. अब कढ़ाही में तेल गर्म करें, उसमें जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक डालें और हल्का सा पकने पर इसमें बैंगन वाला मिक्सर डाल कर सभी चीजों को मिलाकर अच्छे से भूनें. जब तक तेल अलग ना हो जाए. आपका बैंगन का भरता बनकर तैयार है.

